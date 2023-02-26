رسميا.. غاريدو يعود لتدريب الوداد البيضاوي
أعلن الوداد المغربي تعاقده مع مدربه الإسباني السابق خوان كارلوس غاريدو خلفا للتونسي المهدي النفطي.
ونشر الوداد عبر موقع "فيسبوك" صورة لجاريدو بجوار جهازه المساعد بالزي الأحمر للنادي وصورة أخرى إلى جانب اللاعبين وكتب أنه "يرحب بالمدرب خوان كارلوس جاريدو وطاقمه التقني".
وسبق أن تولى المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاما تدريب الوداد في 2020 واستمر حوالي سبعة أشهر في منصبه ورحل قبل الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
وقاد وليد الركراكي الوداد للفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الموسم الماضي لكنه رحل وتولى تدريب منتخب المغرب وقاده لإنجاز تاريخي بالوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وخسر الوداد في مباراته الأولى في كأس العالم للأندية على أرضه بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي هذا الشهر واستهل الفريق المغربي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالخسارة 0/1 أمام شبيبة القبائل الجزائري قبل الفوز 1/0 على بترو أتلتيكو الأنغولي.
ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر الذي خاض العدد نفسه، بينما يملك الفتح الرباطي 36 نقطة من 18 مباراة.