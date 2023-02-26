رسميا.. غاريدو يعود لتدريب الوداد البيضاوي

وقاد وليد الركراكي الوداد للفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الموسم الماضي لكنه رحل وتولى تدريب منتخب المغرب وقاده لإنجاز تاريخي بالوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وخسر الوداد في مباراته الأولى في كأس العالم للأندية على أرضه بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي هذا الشهر واستهل الفريق المغربي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بالخسارة 0/1 أمام شبيبة القبائل الجزائري قبل الفوز 1/0 على بترو أتلتيكو الأنغولي.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر الذي خاض العدد نفسه، بينما يملك الفتح الرباطي 36 نقطة من 18 مباراة.