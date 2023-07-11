"المترو": محكمة أوروبية تنصف كاستر سيمينيا بشأن قواعد "التستوستيرون"

أفاد تقرير نشرته صحيفة المترو، بأن الرياضية الجنوب إفريقية، العداءة كاستر سيمينيا، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، ربحت قضيتها التاريخية بشأن قواعد التستوستيرون.

وتعرضت سيمينيا للتمييز من خلال إدخال قواعد تجبرها على خفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها من أجل مواصلة المنافسة، وفقًا لحكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسيمينيا بطلة أولمبية لمسافة 800 متر لمرتين، وصنفت على أنها أنثى عند الولادة، ولكن جسدها ينتج بشكل طبيعي مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون مقارنة بالنساء غير المصابات بهذه الحالة.

ولم تكن سيمينيا قادرة على التنافس على مسافتها المفضلة منذ إدخال قيود على مستويات هرمون التستوستيرون التي كان من شأنها أن تجبرها على استخدام الدواء؛ لخفض مستويات الهرمون.

وتم رفض الطعون القانونية السابقة أمام محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة الفيدرالية السويسرية العليا، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن حقوق الإنسان الخاصة بها قد انتهكت.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "المدعية لم تُمنح ضمانات مؤسسية وإجرائية كافية في سويسرا للسماح لها بفحص شكاويها بشكل فعال، لا سيما وأن شكاواها تتعلق بادعاءات تمييزية موثقة وذات مصداقية، نتيجة لارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون بسبب الاختلافات في التطور الجنسي (DSD)".

وأوضح الملخص القانوني للقضية أن المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتعلق بالتمييز، قد انتهكت، إلى جانب المادة 13 التي تتعلق بغياب سبل الإنصاف الفعالة لمعالجة هذا التمييز.

ويمكن للحكم، في الواقع، أن يجبر أعلى محكمة رياضية على إعادة النظر في اللوائح التي تجبر سيمينيا والرياضيات الأخريات على خفض مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة بشكل طبيعي من أجل التنافس في المسابقات الكبرى.

المصدر: صحيفة المترو