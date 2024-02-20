عامر حسين يرد على ميدو: أصحاب الفكر الأوروبي "هربوا"

رد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على المسابقات، على تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وهاجم ميدو، حسين، متهما إياه أنه لا يملك أي إمكانيات ومع ذلك يخطط لكرة القدم المصرية.

وطالب ميدو باستقدام شباب مصريين من ذوي الخبرة والعلم للتخطيط للكرة المصرية بدلا من عامر حسين.

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن النقد الذي يتلقاه بسبب موعد انتهاء الدوري، ولكن بعضهم لا يعلم أن الأمور ليست بأيدي المسابقات، بسبب المواعيد الأفريقية غير المنتظمه.

وقال حسين لقناة النهار المصرية: "أحمد حسام ميدو اتهمني بأنني لا اجيد وضع جدول الدوري، وأنني لم ألعب كرة القدم، وعليه أن يتوجه بالسؤال إلى مدربي إسكندرية أبرزهم طلعت يوسف، وسيعلم أنني كنت صاحب موهبة بالإضافة إلى أنني توليت مناصب إدارية في الأندية وهذا ليس مبررا، ولكن أتمنى النقد بوجود حلول".

وتابع المشرف على لجنة المسابقات: "المنتخب حصل على 81 يوما، والأهلي في الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية 40 يوما، بالإضافة إلى عدد من التوقفات، وبالتالي نعمل على مراعاة كل الأمور، بالإضافة إلى الملاعب خاصةً أن هناك أكثر من ناد يلعب في 4 ملاعب في وقت واحد على سبيل المثال، وتركت منصبي لمدة موسم، وجاء ثنائي من الشباب بفكر أوروبي وصدموا بأمور غريبة ثم هربوا، بالإضافة إلى أنهم حصلوا على راتب وأنا لم أحصل على جنيه واحد، ويأتي شخص يقول لك "ماسك فيها ليه"".

ويشرف عامر حسين على لجان المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم منذ سنوات، ورابطة الأندية المصرية منذ تدشينها.