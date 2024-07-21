قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماع بين لجنة الحكام باتحاد الكرة، بحضور الحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانًا، قال فيه إن الاجتماع المزمع عقده، سيشهد الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح.

وأكد اتحاد الكرة المصري في بيانه أنه سيتم الطلب من المخرجين، بتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.

وشهد الموسم الجاري من الدوري المصري، اعتراضات كبيرة على التحكيم، أهمها ما حدث في مباراة الزمالك والمصري، والتي أدت إلى اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي، إلى حين عقاب حكام تلك المباراة.