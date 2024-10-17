logo
رياضة

ردّ فعل رونالدو أثناء أداء لاعبي النصر الصلاة (فيديو وصور)

يواجه النصر، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي، الشباب غدا الجمعة
ردّ فعل رونالدو أثناء أداء لاعبي النصر الصلاة (فيديو وصور)
رونالدو يستعد للعودة لمنافسات دوري روشن مع النصرالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 9:08 م

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعل رواد منصات التواصل ومشجعي النصر السعودي عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل غرفة الصلاة حينما كان زملاؤه في الفريق يؤدون الصلاة قبل بداية التدريبات.

وظهر رونالدو في صور ومقاطع فيديو وهو ينظر إلى زملائه وهم يؤدون الصلاة، في حين حظيت الصور بإعجاب الكثير من رواد ومتابعي النجم البرتغالي على المنصات الاجتماعية.

وبدا رونالدو، الذي صافح زملاءه من لاعبي النصر بعد أداء الصلاة، كأنه معجب بأدائهم العبادة، في حين كان مدرب الفريق ستيفانو بيولي حاضرا بدوره في ذلك الوقت.

ورغم أنه يعتنق الدين المسيحي، يبدي قائد النصر السعودي الكثير من الاحترام للدين الإسلامي الحنيف، إذ أظهر في كثير من المرات علاقته الوطيدة مع المسلمين، وحرصه على احترام الدين الحنيف بتجنب التصريحات المسيئة وحتى بعض الأفعال التي لا يشرعها الإسلام.

bea145d6-2e91-4934-b941-8bee88b442a0

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في بداية العام 2023، وأصبح لنمط عيشه في الرياض احترام كبير للمسلمين والإسلام، في حين تداول عشاقه في كثير من الأحيان نطقه عبارات "بسم الله" أو غيرها في أثناء المباريات.

 يشار إلى أن النصر، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، سيواجه غدا الجمعة الشباب (13 نقطة) في الجولة السابعة من المسابقة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC