ردّ فعل رونالدو أثناء أداء لاعبي النصر الصلاة (فيديو وصور)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعل رواد منصات التواصل ومشجعي النصر السعودي عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل غرفة الصلاة حينما كان زملاؤه في الفريق يؤدون الصلاة قبل بداية التدريبات.

وظهر رونالدو في صور ومقاطع فيديو وهو ينظر إلى زملائه وهم يؤدون الصلاة، في حين حظيت الصور بإعجاب الكثير من رواد ومتابعي النجم البرتغالي على المنصات الاجتماعية.

وبدا رونالدو، الذي صافح زملاءه من لاعبي النصر بعد أداء الصلاة، كأنه معجب بأدائهم العبادة، في حين كان مدرب الفريق ستيفانو بيولي حاضرا بدوره في ذلك الوقت.

ورغم أنه يعتنق الدين المسيحي، يبدي قائد النصر السعودي الكثير من الاحترام للدين الإسلامي الحنيف، إذ أظهر في كثير من المرات علاقته الوطيدة مع المسلمين، وحرصه على احترام الدين الحنيف بتجنب التصريحات المسيئة وحتى بعض الأفعال التي لا يشرعها الإسلام.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في بداية العام 2023، وأصبح لنمط عيشه في الرياض احترام كبير للمسلمين والإسلام، في حين تداول عشاقه في كثير من الأحيان نطقه عبارات "بسم الله" أو غيرها في أثناء المباريات.

يشار إلى أن النصر، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، سيواجه غدا الجمعة الشباب (13 نقطة) في الجولة السابعة من المسابقة.