ليفربول ينتقد تسريب تقرير "اليويفا" بشأن فوضى نهائي أوروبا أمام ريال مدريد
انتقد نادي ليفربول الإنجليزي تقريرًا تم تسريبه بشأن المعاملة المثيرة للاشمئزاز لمشجعي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس أمام ريال مدريد العام الماضي.
وتم تشكيل لجنة من الخبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الصيف الماضي للتحقيق في المعاملة السيئة لآلاف من مشجعي ليفربول الذين سافروا إلى باريس لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في 28 مايو/آيار.
وتعرض المشجعون خارج إستاد فرنسا الدولي للغاز المسيل للدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب، عندما حاولوا دخول الإستاد وتعرضهم للسرقة من عصابات مسلحة من السكان المحليين.
وانتهت المجموعة الآن من استنتاجاتها، مع تسريب التقرير المكون من 158 صفحة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية، ليضطر ليفربول إلى إصدار بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت قال فيه إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن التقرير قد تم تسريبه بهذه الطريقة.
قال متحدث باسم نادي ليفربول: "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن يتم تسريب تقرير بهذه الأهمية، مثل هذه الأهمية لحياة مشجعي كرة القدم وسلامتهم في المستقبل، ونشره بهذه الطريقة، لقد مر أكثر من ثمانية أشهر من العمل من اللجنة المستقلة ومن المناسب والملائم نشر محتويات التقرير على جماهيرنا بشكل مناسب، سننتظر استلام نسخة من التقرير ونستوعبه جيدًا قبل الإدلاء بأي تعليق آخر".
وفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، من المفهوم أن الشرطة الفرنسية ستواجه انتقادات في التقرير المستقل لإطلاقها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل بشكل عشوائي على الجماهير.
وكذلك ستتعرض السلطات الفرنسية لانتقادات بسبب تنصلها من المسؤولية، خاصة بعد مزاعم كاذبة بشأن دخول عدد من الجماهير الإنجليزية للملعب دون تذاكر أو تذاكر مزيفة.
ومن المقرر أيضًا إلقاء اللوم على الشرطة لأنها لم تكن سباقة في التدخل عندما هاجم السكان المحليون - الذين حاولوا تسلق الأسوار والقفز على البوابات- المشجعين.
ويقال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بصفته منظم البطولة، مكلف "بالمسؤولية الأساسية"، لكن من المفهوم أن بعض أعضاء اللجنة لم يوافقوا على الاستنتاج.
ومن المقرر أيضا أن يقول التقرير إن الشرطة والاتحاد الفرنسي لكرة القدم "يتحملان المسؤولية" بسبب دورهما في ضمان السلامة العامة.
ومن المقرر أن يكتشف التقرير الإخفاقات "كادت تؤدي إلى كارثة" بعد أخطاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدم وجود تقييم للمخاطر من قبل السلطات الفرنسية.