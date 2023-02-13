ليفربول ينتقد تسريب تقرير "اليويفا" بشأن فوضى نهائي أوروبا أمام ريال مدريد

انتقد نادي ليفربول الإنجليزي تقريرًا تم تسريبه بشأن المعاملة المثيرة للاشمئزاز لمشجعي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس أمام ريال مدريد العام الماضي.

وتم تشكيل لجنة من الخبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الصيف الماضي للتحقيق في المعاملة السيئة لآلاف من مشجعي ليفربول الذين سافروا إلى باريس لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في 28 مايو/آيار.

وتعرض المشجعون خارج إستاد فرنسا الدولي للغاز المسيل للدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب، عندما حاولوا دخول الإستاد وتعرضهم للسرقة من عصابات مسلحة من السكان المحليين.

وانتهت المجموعة الآن من استنتاجاتها، مع تسريب التقرير المكون من 158 صفحة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية، ليضطر ليفربول إلى إصدار بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت قال فيه إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن التقرير قد تم تسريبه بهذه الطريقة.