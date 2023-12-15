مانشستر سيتي يتصدر تصنيف "يويفا" الجديد
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تصنيفه الجديد لأفضل أندية أوروبا لموسم 2023 - 2024، حيث جاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المقدمة.
وخلف مانشستر سيتي، جاء كل من بايرن ميونخ الألماني، ثم ريال مدريد في المركز الثالث، يليه باريس سان جيرمان في المركز الرابع.
بينما حل فريق ليفربول في المركز الخامس، واحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز السادس، ثم لايبزيغ الألماني سابعًا.
ونجح السيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في إنهاء مرحلة دور مجموعات النسخة الحالية، بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات الست التي لعبها، ليتأهل إلى دور الـ16 للبطولة، كمتصدر للمجموعة السابعة.
وتمكن "السيتيزن" من الحفاظ على صدارة تصنيف فرق أوروبا الأخير برصيد 141.000 نقطة، وذلك خلال آخر 5 مشاركات له في دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه يوم 10 يونيو الماضي، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد، في النهائي.
ومن الملاحظ في التصنيف الأحدث أن برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لم يتواجد في قائمة العشرة الأوائل، وجاء في المرتبة الـ12.
ويعد تصنيف "يويفا" الجديد مهما، حيث سيحصل البلدان في صدارة الترتيب بنهاية الموسم على مكان إضافي في دوري أبطال أوروبا 2024-25، والذي سيكون له شكل جديد، يضم 36 ناديًا بدلاً من 32.