مانشستر سيتي يتصدر تصنيف "يويفا" الجديد

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تصنيفه الجديد لأفضل أندية أوروبا لموسم 2023 - 2024، حيث جاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المقدمة.

وخلف مانشستر سيتي، جاء كل من بايرن ميونخ الألماني، ثم ريال مدريد في المركز الثالث، يليه باريس سان جيرمان في المركز الرابع.

بينما حل فريق ليفربول في المركز الخامس، واحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز السادس، ثم لايبزيغ الألماني سابعًا.

ونجح السيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في إنهاء مرحلة دور مجموعات النسخة الحالية، بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات الست التي لعبها، ليتأهل إلى دور الـ16 للبطولة، كمتصدر للمجموعة السابعة.