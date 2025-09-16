قانوني يرعب الهلال السعودي بشأن أزمة رينان لودي

حذر القانوني أحمد الأمير مسؤولي نادي الهلال السعودي من أزمة قد تواجه الفريق حال تقديم البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق، شكوى رسمية بعد رحيله عن النادي وقيامه بفسخ عقده من طرف واحد.

وتلقى نادي الهلال أخيرا إخطارا من ممثل رينان لودي، ظهير أيسر الفريق، بفسخ تعاقده مع النادي.

ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية، لكن إدارة "الزعيم" أكدت عدم وقوفها صامتة على ما فعله اللاعب، مؤكدة تحركها قانونيا بتقديم شكاوى ضده.

كما عبر الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن أسفه لرحيل المدافع البرازيلي، وطلبه فسخ عقده مع النادي.

وقال إنزاغي في تصريحات إعلامية: "لودي اختار قراره، بالنسبة لي يؤسفني ما حدث، لأنه ظهر معنا بصورة جيدة، وأبلى بلاءً حسنًا في كأس العالم للأندية، وكان يُمكنه الاستمرار لمساعدتنا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

ويستعد الهلال لملاقاة الدحيل القطري في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد الأمير، في حسابه على منصة "إكس": "عدم تسجيل اللاعب الأجنبي المحترف أو إلغاء تسجيله من قائمة النادي، وانتهاء فترة التسجيل دون إعادة تسجيل اللاعب في قائمة ناديه، وعدم الرد على استفساراته بخصوص تسجيله من عدمه، تمنح اللاعب الحق القانوني المطلق والمشروع في إنهاء عقده لسبب مشروع، ويضمن النظام حقه في التعويض المالي الكامل للفترة المتبقية من العقد، مع تعويض مالي إضافي وقد تطال ناديه عقوبات رياضية".

وأضاف: "لذلك أستغرب بعض البيانات والأحاديث الإعلامية التي تحمّل اللاعب مسؤولية ما حدث".

يذكر أن لودي خاض على مدار موسم ونصف الموسم 56 مباراة بقميص الهلال على مستوى كل البطولات، سجل فيها 4 أهداف وصنع 11 هدفا.

وتوج البرازيلي مع "الزعيم" بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك والسوبر السعودي مرتين.