أزمة كبيرة تواجه انتقال داروين نونيز إلى الهلال

كشفت تقارير إخبارية وجود أزمة كبير في انتقال المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، إلى الهلال السعودي، في ظل منافسة قوية يجدها الفريق من ميلان الإيطالي.

ويأتي اهتمام الهلال بالتعاقد مع نونيز في ظل رغبة مدربه سيميوني إنزاغي في تدعيم خط هجومه بلاعب يملك أرقاماً مميزة خلال مسيرته الكروية، فقد خاض المهاجم، صاحب الـ26 عاماً، 264 مباراة مع الأندية التي لعب لها، وتمكن من تسجيل 103 أهداف وصناعة 39 أخرى، بإجمالي مساهمة وصل إلى 142 هدفاً.

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وشملت مسيرة نونيز اللعب لأندية كبيرة، مثل بينارول الأوروغواني، ألميريا الإسباني، بنفيكا البرتغالي، وليفربول الإنجليزي.

وخلال موسمه الأخير مع "الريدز"، شارك في 47 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بإجمالي 12 مساهمة.

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ووفقًا لما ذكره موقع "daveockop"، فإن ميلان يُنافس الهلال السعودي على توقيع اللاعب.

وسيتعيّن على ميلان توفير مبلغ كبير لمنافسة عرض الهلال، وبحسب ما كشفه الموقع، فإن ليفربول مستعد لبيع نونيز مقابل حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ لا يُشكل عائقًا بالنسبة للنادي السعودي.

أما ميلان، فيرغب في ضم نونيز على سبيل الإعارة مع خيار الشراء لاحقًا، وفي حال تم الاتفاق على إعارة مع إلزامية الشراء، فقد تصل قيمة الصفقة إلى 55 مليون جنيه إسترليني، في حين يُفضل ليفربول البيع المباشر مقابل 50 مليونًا.

وأفادت تقارير بأن نادي الهلال يواصل مفاوضاته مع ممثلي داروين نونيز، لكن يُعتقد أن اللاعب الأوروغوياني يفضل البقاء في أوروبا، خاصة مع اقتراب موسم يسبق عامًا يشهد إقامة كأس العالم، وهو ما يجعله حريصًا على الحفاظ على تنافسيته في أعلى المستويات.

نونيز يعدّ هذه المرحلة فرصته الأخيرة لإتمام انتقال كبير داخل القارة الأوروبية، ويأمل ظهور نادٍ أوروبي قادر على منافسة العرض المالي القوي الذي يقدمه الهلال.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس، إن "الهلال بات قريبًا من حسم صفقة داروين نونيز بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول، الاتفاق بين الناديين تمّ، بينما يجري الهلال مفاوضات مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية".

وتابع: "القرار بيد نونيز، لكن المفاوضات جارية، وإنزاغي يريده في الفريق".