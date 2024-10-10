الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

ينتظر عشاق المنتخب السعودي مواجهة قوية للفريق ضد نظيره الياباني، مساء اليوم الخميس، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب السعودي مشواره في الطريق إلى المونديال بتعادل مخيب على أرضه ووسط جماهيره في جدة أمام ضيفه الإندونيسي بهدف لمثله، قبل أن يصحح مساره بالفوز على الصين (2-1).

فيما حققت اليابان الفوز في أول جولتين على كل من الصين 7-0 والبحرين 5-0.

ويتنافس المنتخبان في المجموعة الثالثة، مع منتخبات البحرين، وإندونيسيا، والصين بالإضافة إلى أستراليا.

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ويتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتسجيل 12 هدفًا والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.

بينما يأتي منتخب السعودية في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقي هدفين.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قنوات bein sports 3 والكأس 5، ويعلق عليها حسن العيدروس وخليل البلوشي.