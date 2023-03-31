ليس هذا الوقت المناسب.. تشافي يكشف عن رأيه في عودة ميسي لبرشلونة
يرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، أن الوقت ليس مناسبا للتحدث عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كامب نو قادما من باريس سان جيرمان.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي مستعد لخفض راتبه للعودة للنادي الكتالوني الصيف المقبل، بعد نهاية عقده الحالي مع فريقه باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل.
وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة إلتشي في "الليغا"، بعد استئناف البطولة عقب فترة التوقف الدولي: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا.. ننافس على لقبين هذا الشهر وليس هذا الوقت المناسب للتطرق إلى هذا".
لكنه عاد وشدد على أنه سيكون "أول من يدعم" عودته لارتداء قميص "البلاوغرانا".
وأوضح: "أنا وميسي أصدقاء وبيننا تواصل قوي، من هنا إلى إمكانية ضمه يوجد وقت طويل، سأكون أول من يدعم عودته".
وأشار تشافي إلى أنه لكي تتحول مسألة صفقة ميسي إلى حقيقة "ينبغي أن تحدث العديد من الظروف" موضحاً أيضاً أن عودته ستعتمد على "إرادة" اللاعب.
وأضاف: "إذا أراد العودة، سنستمع إليه. سأكون الأول الذي ينضم إلى الرأي المطالب بضمه" لكنه أكد أن الفريق يركز حاليا على الفوز بالألقاب في فترة "ما بعد ميسي".
وتأتي تصريحات تشافي بعد تلك التي أدلى بها نائب رئيس النادي للقطاع الرياضي، رافا يوستي، عن تأييده لضم ميسي، إلى جانب عدد من عناصر الفريق الأول، مثل الألماني مارك تير شتيغن ولاعب الوسط سيرجي روبرتو.
وسيصبح ميسي متاحا مجانا في الـ30 من يونيو/حزيران عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
وكان ميسي قد انضم إلى برشلونة في عمر 13 عاما، حيث حظي بفترة رائعة مع النادي الكتالوني وحقق لقب الدوري الإسباني عشر مرات وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.
وتسببت المشاكل المادية التي واجهها برشلونة في رحيل ميسي عن الفريق في عام 2021، حيث وقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.
ورغم ذلك فإن ميسي لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن عودته لـ"كامب نو" مجددا.