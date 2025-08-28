لم تقدر على ميسي.. تايلور سويفت توجه "ضربة" لكريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

أصبحت خطوبة المغنية الشهيرة تايلور سويفت على نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي ثاني أسرع منشور على منصة "إنستغرام" يصل إلى 10 ملايين إعجاب، متفوقةً على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وأحدثت المغنية الشهيرة ضجةً كبيرةً عندما أعلنت خطوبتها على كيلسي، يوم الثلاثاء، وكان الوقت الذي استغرقه منشورها ساعة وخمس دقائق للوصول إلى 10 ملايين إعجاب على "إنستغرام" ثاني أسرع وقت على الإطلاق، متفوقةً على منشور رونالدو الشهير في صورة الشطرنج الشهيرة مع غريمه الأزلي، ليونيل ميسي، الذي استغرق ساعتين وعشر دقائق، لكن النجم الأرجنتيني لا يزال يحمل الرقم القياسي المطلق.

أخبار ذات علاقة خاتم ماسي نادر و100 ضيف.. تفاصيل خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

ويُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قِبل الكثيرين أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، وشعبيته تفوق كل التوقعات، وقد تجلّى ذلك في منشوره الشهير على "إنستغرام" بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، والذي استغرق 39 دقيقة فقط للوصول إلى 10 ملايين إعجاب على "إنستغرام"، لذا، لا يزال أمام سويفت ورونالدو طريق طويل ليقطعاه لتحطيم هذا الرقم القياسي.

منشور لعبة الشطرنج: رونالدو يتفوق على ميسي

أما بالنسبة لمنشور كريستيانو رونالدو مع ميسي أمام لعبة الشطرنج، فقد حصد نجم وقائد النصر أكثر من 41 مليون إعجاب لإعلان شركة لويس فيتون الشهيرة، ومع ذلك، انخفض عدد إعجابات نجم إنتر ميامي إلى 32 مليونًا لمنشوره المتطابق تقريبًا في نوفمبر 2022.

لكن قائد المنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الإعجابات على منشور واحد على إنستغرام، حيث حصدت صورته في كأس العالم 74.5 مليون إعجاب على مدار السنوات الثلاث الماضية.