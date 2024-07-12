امتطى الثور.. فيديو لمدرب إنجلترا يثير جدلا قبل نهائي يورو 2024

يلعب المنتخب الإنجليزي النهائي القاري له على التوالي ضد نظيره الإسباني في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، في مباراة صعبة للغاية على غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي.

تلقى ساوثغيت الكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية؛ بسبب أداء المنتخب الإنجليزي في البطولة، حيث عانى الفريق للوصول إلى النهائي بثلاثة انتصارات فقط حتى الآن والكثير من الدراما.

وأنقذ غود بيليغهام رقبة ساوثغيت في دور الـ 16 بعد أن عادل نتيجة مباراتهم ضد سلوفاكيا، ثم فاز الفريق بشق الأنفس بركلات الترجيح على سويسرا في ربع النهائي، قبل أن يكرر الأمر في اللحظات الأخيرة، لكن بهدف قاتل ضد هولندا في نصف النهائي.

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فيديو ساوثغيت

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، وهو يلهو ويمتطي ثوراً مزوداً بمحرك من أسفله، في محاكاة للعبة ركوب الثيران الإسبانية الأصل.

وحظي المقطع بالكثير من ردود الفعل القوية من قبل جماهير المنتخب الإنجليزي التي سخر قطاع كبير منها من المدير الفني لمنتخب بلادهم.

حيث لم يمر الكثير من الوقت قبل سقوط ساوثغيت من على ظهر أمر معتاد في مثل تلك الرياضة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

مصارعة وركوب الثيران يعد تقليدًا إسبانيًا خالصًا، ويدرك ساوثغيت أن على المنتخب الإنجليزي أن يكون في أفضل حالاته قبل أن يواجه لا روخا في النهائي.

وقال ساوثغيت عن المباراة: "هم الفريق المرشح للفوز، بعد ما قدموه في البطولة، وكانوا الفريق الأفضل".

حقيقة الفيديو

اتضح أن مقطع الفيديو المنتشر لساوثغيت يعود تاريخه لصيف 2023، وأنه لا علاقة له بالبطولة الجارية في ألمانيا ولا مواجهة إسبانيا.

وانتشر المقطع فقط لارتباط إنجلترا بمواجهة لاروخا، وكون رياضة ركوب الثيران مشهورة في إسبانيا.