حسان تمبكتي يطالب الشباب بالموافقة على رحيله
طلب المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي من إدارة نادي الشباب الموافقة على رحيله بعد تلقيه عددا من العروض السعودية الضخمة خلال الأيام الأخيرة.
ويعد تمبكتي أحد أفضل مدافعي الكرة السعودية في الوقت الحالي.
وحسب برنامج الديوانية، توجه تمبكتي إلى طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب وطالبه بالاستماع إلى العروض المقدمة له مؤخرا نظرا لرغبته في الرحيل.
وقدم تمبكتي مستويات كبيرة أمام ناديي النصر والزمالك خلال مواجهتي الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي يخوضها فريق الشباب السعودي حاليا.
وتلقى تمبكتي عروضا من أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، غير أنه لم يحدد علنا أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه.
ويرفض نادي الشباب رحيل تمبكتي باعتباره أحد أهم عناصر الفريق الأساسية، كما حذر الأندية من التفاوض مع اللاعب في ظل عدم رغبة النادي في رحيله.
وشدد طلال آل الشيخ على استمرار تمبكتي، كما ناشد الأندية عدم التفاوض معه تجنبا للتشويش على تركيزه مع الفريق في المباريات.
وأشار آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الديوانية إلى أن نادي الشباب رفض فعليا جميع العروض المقدمة لتمبكتي، كما سيلاحق قضائيا أي نادٍ يتفاوض معه.
وحول مستقبله وإمكانية مغادرة نادي الشباب قال تمبكتي بعد مباراة الزمالك: "الله يكتب إللي فيه الخير".