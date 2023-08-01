حسان تمبكتي يطالب الشباب بالموافقة على رحيله

وحسب برنامج الديوانية، توجه تمبكتي إلى طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب وطالبه بالاستماع إلى العروض المقدمة له مؤخرا نظرا لرغبته في الرحيل.

وقدم تمبكتي مستويات كبيرة أمام ناديي النصر والزمالك خلال مواجهتي الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي يخوضها فريق الشباب السعودي حاليا.

وتلقى تمبكتي عروضا من أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، غير أنه لم يحدد علنا أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه.

ويرفض نادي الشباب رحيل تمبكتي باعتباره أحد أهم عناصر الفريق الأساسية، كما حذر الأندية من التفاوض مع اللاعب في ظل عدم رغبة النادي في رحيله.