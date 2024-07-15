اقترب ألفارو موراتا، قائد المنتخب الإسباني، من حسم وجهته المقبلة، وذلك بعد ساعات من تتويجه مع لاروخا بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقاد موراتا منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة يورو 2024 على حساب إنجلترا، في المباراة النهائية، التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الماتادور بهدفين لهدف.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريز رومانو أن ميلان أنهى اتفاقه على ضم موراتا من أتلتيكو مدريد مقابل 13 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

وأضاف رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن موراتا سينضم إلى صفوف ميلان، وسيوقع على عقد يمتد لـ 4 أعوام.

وواصل: "الصفقة ستتم خلال هذا الأسبوع رسميًا بعد الكشف الطبي".

يذكر أن موراتا لعب فترتين في الدوري الإيطالي، وذلك مع يوفنتوس، حيث كانت الأولى في 2014 وحتى 2016، وكان قادمًا من ريال مدريد.

والفترة الثانية كانت في 2020، حيث لعب قادمًا من أتلتيكو مدريد.