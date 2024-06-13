حسم مصير بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي
حسم نادي الاتحاد السعودي، موقف نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقارير أكدت رحيله عن نادي الاتحاد مع فتح موسم الانتقالات الصيفي.
وانضم بنزيما إلى الاتحاد في انتقالات الصيف الماضية، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.
وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن بنزيما يرغب في الرحيل، خاصة في ظل العديد من المشاكل والخلافات مع مدربي الفريق.
ولكن حسم الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، مصير الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الجداوي.
وقال بلانيس، في حواره مع شبكة "ريليفو" الإسبانية: "نتواصل بشكل متكرر مع بنزيما في الاجتماعات والمحادثات الفردية".
وأضاف: "بنزيما لاعب استثنائي بخبرة كبيرة وجزء رئيسي ومؤثر من فريقنا، صفقة ضمه كانت هدفا رئيسيا لتطوير كرة القدم السعودية".
وأضاف: " بنزيما أيضا سفير للمشروع السعودي، والنجم الفرنسي لن يرحل".
ولم يشارك بنزيما في المباريات الست الأخيرة لناديه الاتحاد ضمن الدوري السعودي؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية، قبل أن تذكر تقارير عدة رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق لعدم تنفيذ العديد من الوعود.
وخاض الفرنسي 29 لقاء مع الاتحاد ضمن جميع البطولات خلال الموسم الجاري، أحرز فيها 13 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ولكنه فشل في الفوز بأي لقب مع "النمور".