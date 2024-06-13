حسم مصير بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي

وانضم بنزيما إلى الاتحاد في انتقالات الصيف الماضية، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن بنزيما يرغب في الرحيل، خاصة في ظل العديد من المشاكل والخلافات مع مدربي الفريق.

ولكن حسم الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، مصير الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الجداوي.

وقال بلانيس، في حواره مع شبكة "ريليفو" الإسبانية: "نتواصل بشكل متكرر مع بنزيما في الاجتماعات والمحادثات الفردية".

وأضاف: "بنزيما لاعب استثنائي بخبرة كبيرة وجزء رئيسي ومؤثر من فريقنا، صفقة ضمه كانت هدفا رئيسيا لتطوير كرة القدم السعودية".

وأضاف: " بنزيما أيضا سفير للمشروع السعودي، والنجم الفرنسي لن يرحل".