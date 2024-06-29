كواليس إحالة حكم لقاء الأهلي وفاركو بالدوري المصري للتحقيق بسبب إمام عاشور
أحالت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا الحكم نادر قمر الدولة للتحقيق.
وأدار نادر قمر الدولة مباراة الأهلي ضد فاركو أمس الجمعة بالجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري والتي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.
وقرر بيريرا إحالة قمر الدولة للتحقيق؛ بعد انتشار صورة له بجانب أسرته في أرضية ملعب ستاد القاهرة بجانب إمام عاشور لاعب الأهلي عقب اللقاء.
وقال مصدر مقرب من الحكم لـ" إرم نيوز" إن الأخير مستاء من ردود الأفعال السلبية بسبب صورته مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عقب المباراة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى أن زوجة الحكم نادر قمر الدولة ونجله أبديا رغبتهما في التقاط صورة تذكارية مع إمام عاشور عقب المباراة.
وتابع أن زوجته ونجله رفضا التقاط الصورة في غرفة ملابس الأهلي ولذلك قام بتصويرهم في ملعب المباراة.
وأشار إلى أن هناك أمورا مشابهة حدثت مع أكثر من حكم ولكن في غرف الملابس لذلك يتعجب من هذا الهجوم ضده.
وأتم قائلًا: "نجل نادر قمر الدولة يحب إمام عاشور ويراه مثلا أعلى له في كرة القدم لذلك كان مصمما على التقاط صورة معه بعيدا عن الانتماءات".