كواليس إحالة حكم لقاء الأهلي وفاركو بالدوري المصري للتحقيق بسبب إمام عاشور

وتابع أن زوجته ونجله رفضا التقاط الصورة في غرفة ملابس الأهلي ولذلك قام بتصويرهم في ملعب المباراة.

وأشار إلى أن هناك أمورا مشابهة حدثت مع أكثر من حكم ولكن في غرف الملابس لذلك يتعجب من هذا الهجوم ضده.

وأتم قائلًا: "نجل نادر قمر الدولة يحب إمام عاشور ويراه مثلا أعلى له في كرة القدم لذلك كان مصمما على التقاط صورة معه بعيدا عن الانتماءات".