هانزي فليك يواجه أزمة "فيروس فيفا"

يعيش الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة، حالة من الترقب بعد الإصابات والشكوك التي لحقت بعدد من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي.

ويغيب بالفعل كل من أليخاندرو بالدي وغافي، فيما يعاني لامين يامال وفرينكي دي يونغ من بعض الآلام، ما يزيد من قلق الجهاز الفني لفريق برشلونة قبل عودة الفريق للمباريات الرسمية.

قلق حول يامال

لامين يامال، الذي تألق مع منتخب إسبانيا في الفوز على بلغاريا، غادر الملعب في الدقيقة 79 بسبب آلام في الظهر بعد استبداله بجيسوس رودريغيز.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الإصابة غير مقلقة، إذ اكتفى اللاعب بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة تركيا مع منتخب "لاروخا" يوم الأحد.

أما دي يونغ، فقد تعرض لمشكلة عضلية خلال مواجهة هولندا وبولندا التي انتهت بالتعادل (1-1).

وأوضح المدرب رونالد كومان أن لاعب برشلونة شعر بتوتر في منطقة الفخذ، ما دفعه إلى استبداله في الدقيقة 83 تجنبًا للمخاطرة.

وأكدت الفحوص الطبية غيابه عن اللقاء المقبل أمام ليتوانيا، ليعود مبكرًا إلى برشلونة، حيث سيخضع لمزيد من الفحوص لتحديد إمكانية مشاركته ضد فالنسيا.

ضربتان موجعتان

إلى جانب ذلك، تلقى فليك ضربتين موجعتين من التدريبات في المدينة الرياضية، فقد أصيب بالدي بتمزق في العضلة الخلفية سيبعده نحو ثلاثة أسابيع، ليغيب عن مواجهة فالنسيا وبداية مشوار دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل.

كما أن غافي، الذي يغيب منذ مباراة رايو فاييكانو بسبب استمرار الآلام في ركبته التي خضع لعملية جراحية بها، لن تتم المجازفة بإشراكه، ما يرجح غيابه هو الآخر عن لقاء فالنسيا.