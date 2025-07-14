لسنا قرودا.. تصريحات نارية ومفاجئة من أحد "أقزام" حفل لامين يامال

أثار لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، جدلًا واسعًا في الساعات الماضية بعد احتفاله بعيد ميلاده.

وأتم يامال عامه الثامن عشر، وأقام حفلاً في الساعات الماضية واستقدم أشخاصًا مصابين بمرض التقزم (قصر القامة) كجزء من الترفيه، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وهددت جمعية حقوق الأشخاص المصابين بقصر القامة في إسبانيا (ADEE) باتخاذ إجراءات قانونية واجتماعية ضد لامين يامال بداعي أن الحفل الذي أقامه لاعب برشلونة يعد انتهاكاً لكرامة الأفراد.

وكشفت تقارير صحفية أخرى عن فتح تحقيقات رسمية بشأن مخالفة يامال لحقوق الإنسان خلال حفل عيد ميلاده.

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وتحدث أحد الأشخاص المصابين بالتقزم في حفل يامال في تصريحات لوسائل إعلام إسبانيا: "أنا لا أتفق مع الجمعية التي تريد مقاضاة لامين يامال، فهم يسعون إلى إذلال الناس بالتقزم".

وأضاف: "منذ بضع سنوات، وهذه الجمعية تؤذينا، وتريد حظر وظيفة نستمتع بها جميعًا".

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وتابع: "لسنا قرودًا.. نحن فقط نرقص، ونُوزِّع المشروبات، ونُقدِّم عروضًا سحرية. هذا كل شيء. نحن نحب ذلك".

وأتم قائلاً: "لم يُسئ إلينا أحد ولا أفهم لماذا كل هذا الجدل. نحن أناس عاديون، نفعل ما يحلو لنا، بطريقة قانونية تمامًا".

وكان يامال قد نشر صوراً لحفل عائلي مصغر بحضور جدته لأبيه المغربية فاطمة وأفراد عائلته وعلى رأسهم والده المغربي منير النصراوي ووالدته.