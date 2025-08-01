فوزي البنزرتي يتخذ 3 قرارات حاسمة في بدايته مع الإفريقي التونسي

قرّر فوزي البنزرتي المدرب الجديد للنادي الإفريقي التونسي اتخاذ أول 3 خطوات بعد يومين من بداية محطته التدريبية مع الفريق وذاك استعدادا لموسم 2025 ـ 2026.

وحل البنزرتي (75 عاما) لتدريب النادي الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ النادي بعد أن كان أشرف عليه للمرة الأولى في 1990 وقاده في العام ذاته للتتويج بطلا للدوري التونسي لأول مرة بعد غياب دام 10 سنوات عن منصات التتويج.

ونشر النادي الإفريقي اليوم الجمعة مقطع فيديو مقتضبا لاجتماع خاطف للبنزرتي مع اللاعبين بعد أن كان بدأ وسط الأسبوع الجاري مشواره رسميا خلفا لمحمد الساحلي الذي تمت إقالته من منصبه لعدم الاقتناع بعمله.

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فوزي البنزرتي اتخذ 3 قرارات عاجلة في أول أيامه مدربا للنادي الإفريقي وذلك بعد اجتماع انعقد مساء أمس الخميس مع رئيس النادي محسن الطرابلسي والمسؤول عن الفريق الأول مهدي ميلاد.

وقرر المدرب الجديد إبعاد المدافع أسامة السهيلي عن تدريبات الفريق الأول ودعوته للالتحاق بتمارين الفريق الرديف بسبب غياب تام للجاهزية البدنية والفنية للاعب وفق تقدير مدربه.

وقالت مصادر قريبة من النادي الإفريقي لـ"إرم نيوز" إن فوزي البنزرتي قدم أول تقرير عن الفريق الأول وتضمن بعض الملاحظات والقرارا التي كان من على رأسها تحديد قائمة الفريق التي سيبدأ بها الموسم الجديد.

وأعلمت إدارة النادي الافريقي اللاعب أسامة السهيلي بقرار إبعاده عن التدريبات وإحالته إلى تمارين الفريق الثاني (النخبة) في انتظار عرضه على مجلس التأديب بعد تقاعسه في التدريبات، فيما أشارت مصادر إلى أن اللاعب رفض التدرب مع الفريق الثاني وبدأ إجراءات فسخ العقد.

من جهة أخرى قرر فوزي البنزرتي إعادة المهاجم بسام الصرارفي إلى المجموعة وطالب إدارة النادي بتمديد عقده لموسم واحد بعد أن كان الجهاز الفني السابق بقيادة محمد الساحلي استغنى عنه.

وينتظر أن تبدأ إدارة الإفريقي مفاوضاتها من جديد من الصرارفي (27 عاما) للعودة إلى النادي، رغم أن الأجور العالقة للاعب لدى النادي ستكون العقبة الأولى على طريق ظهوره من جديد في الفريق.

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القرار الثالث لفوزي البنزرتي هو مطالبة إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم جديد بجانب فراس شواط، إذ كشفت بعض المصادر أن البنزرتي قدم تقريره لرئيس الإفريقي محسن الطرابلسي والذي تضمن الإشارة إلى نقص في خط الهجوم ما يستوجب التعاقد مع مهاجم ثان.

وينتظر أن يدخل النادي الإفريقي في مفاوضات مع بعض المهاجمين المحليين والأجانب من أجل صفقة جديدة في الخط الأمامي قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

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وتعاقد النادي الإفريقي حتى الآن مع 6 لاعبين جدد وهم الحارس مهيب الشامخ والمدافعان حسام حسن رمضان وحسام بن علي ولاعبا الوسط شرف الدين العوني وأسامة الشريمي بجانب المهاجم فراس شواط هداف الدوري التونسي لموسم 2024 ـ 2025 برصيد 17 هدفا.

ويستهل الإفريقي، الذي لم يتوج بأي لقب في الدوري منذ موسم 2014 ـ 2015، مشواره في المسابقة بمواجهة مستقبل المرسى في ملعب رادس الأولمبي يوم 9 أغسطس الجاري.