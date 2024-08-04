قدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أداء مذهلا ليفوز 7-6 و7-6 على الإسباني كارلوس ألكاراز، ويحسم الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد باريس، اليوم الأحد.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 37 عاما في معركة شرسة على ملعب فيليب شاترييه، ليفوز بذهبيته الأولمبية الأولى.

وانتصر ديوكوفيتش في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، وفي المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى للصربي نوفاك ديوكوفيتش في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

كما تعد ذهبية التنس اللقب الوحيد الغائب عن السجل القياسي للاعب الصربي.