أثار معاذ فقيهي، نجم نادي الاتحاد السعودي الجديد والهلال السابق، جدلا بين جماهير "الزعيم" بعدما أقدم على حذف تغريدة سابقة له تشيد بمشاركته في كأس العالم للأندية مع الفريق.

وكان نادي الاتحاد السعودي أعلن ضم معاذ فقيهي قادما من الهلال لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال فقيهي عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "أنا الآن في النادي الذي عشقته منذ صغري، ومتحمس لرؤية جمهور الاتحاد في الجوهرة".

ورصدت جماهير الهلال تغريدة محذوفة لفقيهي خلال مشاركته مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية عام 2023، حيث علق على الصور وقتها: "الحمدلله يارب إلى نهائي مونديال الأندية.. لن تعيش هذا الحلم إلا في الهلال".

ويبدو أن التغريدة جلبت للاعب أزمات وجدالا مع جمهور "العميد" فقرر حذفها، وهو ما انتقده بسبب جمهور الهلال.

وسبق أن لعب فقيهي 27 مباراة مع التعاون؛ إذ لعب له معارا الموسم الماضي، و5 مع الهلال.

كما انضم لتدريبات المنتخب السعودي تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، وشارك ضد باكستان في تصفيات كأس العالم.

وبدأ "العميد" موسم انتقالاته بقوة، حيث قام بشراء عقد الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي من الاتفاق، وتمديد إعارة حامد الغامدي، فضلًا عن شراء عقد الحارس الشاب حامد الشنقيطي من الشباب، بعقد لمدة 5 مواسم.

وتعاقد الاتحاد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق الأول، كما حسم أول صفقة أجنبية في صيف 2024-2025، بضم لاعب وسط روما الإيطالي، الجزائري حسام عوار، لمدة 4 مواسم، قبل أن يكشف عن ضم معاذ فقيهي.

ويستهل الاتحاد مشواره في الموسم الجديد، 24 أغسطس المقبل، بمواجهة الخلود، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.