نجم ليفربول يصدم ناديه ويمهد للرحيل

وجه الكولومبي لويس دياز، نجم نادي ليفربول، صدمة إلى إدارة ناديه بعدم موافقته بعد على تمديد تعاقده.

وينتهي عقد دياز مع ليفربول في صيف 2027، بعد أن وقع لمدة 5 سنوات في موسم 2022 قادما من بورتو البرتغالي بصفقة بلغت 45 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة رجّحت أن يرحل المهاجم الكولومبي عن ليفربول الصيف المقبل، إذا تمكّن النادي الإنجليزي من تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"، اليوم الثلاثاء، فإن "لويس دياز لم يوافق بعد على تمديد العقد، ويمكن أن يغادر ليفربول هذا الصيف وسط اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة".