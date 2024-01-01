تقرير: مبابي خليفة محمد صلاح في ليفربول
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يفكر في الانتقال إلى ليفربول عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، فيما قد يمثل ضربة قوية لريال مدريد.
ونشرت صحيفة "لوباريزيان" تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي سيكون "منفتحًا على الانضمام إلى ليفربول" عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف، فقد أصبح النجم الفرنسي الآن حرًا في التحدث إلى الأندية الخارجية.
ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف، ووفقًا للتقارير فإن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه، لكن ليفربول أيضًا في السباق.
ويتمتع النجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عامًا، بالحرية رسميًا في التفاوض مع الأندية الأجنبية اعتبارًا من الأول من يناير، مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة: "لطالما كان ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال مجانية، لكن تقريرًا ليفربول يمثل "الفريق الأكثر مصداقية وخطورة" لباريس سان جيرمان".
وأضافت الصحيفة الفرنسية: "مع انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2025 ومطاردة فرق الدوري السعودي للنجم المصري، فإن ليفربول "يحلم" باستبداله بمبابي، خاصة وأن اللاعب الفرنسي مرحب بالانتقال إلى أنفيلد، إذ يبدو أن يورغن كلوب لا يتزعزع في سعيه للحصول على أحد أفضل اللاعبين في العالم.
وواصلت: "ليفربول يعتبر مبابي هو نوع التوقيع الذي يحتاجه لمواكبة مانشستر سيتي في السنوات القادمة".
وذكرت صحيفة أثلتيك هذا الأسبوع أن مبابي يحتاج إلى تحديد خطوته التالية بحلول منتصف يناير، بعد أن فرض ريال مدريد موعدًا نهائيًا.
وقال نفس التقرير إن البعض في باريس سان جيرمان يعتقدون أن ريال لن يكون قادرًا على تلبية متطلبات أجر المهاجم.
إذا انتقل إلى البرنابيو، فإن مبابي يتوقع أن يتقاضى أجرًا مضاعفًا عما يكسبه نجوم النادي الحاليون، وهو ما قد يسبب تنافرًا في غرفة تبديل الملابس.
وسجل مبابي 233 هدفًا في 288 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه، في البداية على سبيل الإعارة، من موناكو في عام 2017.