تقرير: مبابي خليفة محمد صلاح في ليفربول

ونشرت صحيفة "لوباريزيان" تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي سيكون "منفتحًا على الانضمام إلى ليفربول" عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف، فقد أصبح النجم الفرنسي الآن حرًا في التحدث إلى الأندية الخارجية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف، ووفقًا للتقارير فإن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه، لكن ليفربول أيضًا في السباق.

ويتمتع النجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عامًا، بالحرية رسميًا في التفاوض مع الأندية الأجنبية اعتبارًا من الأول من يناير، مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة: "لطالما كان ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال مجانية، لكن تقريرًا ليفربول يمثل "الفريق الأكثر مصداقية وخطورة" لباريس سان جيرمان".