حقيقة استقالة مسلي آل معمر

تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أنباء عن استقالة مسلي آل معمر من رئاسة شركة نادي النصر.

لكن لم يصدر أي شيء عن استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر عبر حساب آل معمر أو النصر أو وزارة الرياضة على منصة "X".

وقبل أيام أثار آل معمر الجدل بعد غيابه عن مباراة الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة قمة الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

لكن مصادر ذكرت أن غياب آل معمر جاء بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت بمنع سفره إلى جدة لمتابعة المباراة.