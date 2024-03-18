حقيقة استقالة مسلي آل معمر
تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أنباء عن استقالة مسلي آل معمر من رئاسة شركة نادي النصر.
لكن لم يصدر أي شيء عن استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر عبر حساب آل معمر أو النصر أو وزارة الرياضة على منصة "X".
وقبل أيام أثار آل معمر الجدل بعد غيابه عن مباراة الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة قمة الجولة الـ24 من الدوري السعودي.
لكن مصادر ذكرت أن غياب آل معمر جاء بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت بمنع سفره إلى جدة لمتابعة المباراة.
وطلبت اللجنة التنفيذية بنادي النصر من آل معمر حضور المباراة بدلًا من الرئيس التنفيذي غويدو فينغا، الذي غادر إلى إيطاليا للاستمتاع بإجازته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
وتمت تزكية مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة النصر في أبريل 2021 خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وفي يونيو 2023، بعد إعلان خصخصة الأندية، تم إعلان إجراء انتخابات نادي النصر، وفازت قائمة المرشح مسلي آل معمر.
ويقدم النصر نتائج مخيبة حيث ودع من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين بضربات الترجيح، بعد الخسارة 0/1 في الإمارات، والفوز 4/3 في السعودية.
كما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة خلف الهلال الذي يملك 68 نقطة بعد 24 جولة ومع تبقي 10 جولات.
وفي الأسابيع الأخير خسر النصر في الدوري السعودي على ملعبه أمام الرائد، وتعادل مع الحزم؛ ما أبعد العالمي عن المنافسة على اللقب مع الهلال.
وسيلعب النصر مع الطائي وأبها وضمك قبل مواجهة الهلال الشهر المقبل في الدوري السعودي.