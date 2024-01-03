دوغاري نجم فرنسا السابق منتقدا مبابي: أتمنى رحيله.. أصبح مثل الطفل الصغير

وجه كريستوف دوغاري، المتوج بمونديال فرنسا 1998، انتقادات إلى مواطنه الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي أصبح حرًا في التعاقد مع أي نادٍ يختاره بنهاية عقده صيف 2024.

ورغم دخول مبابي الفترة الحرة في عقده التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ، بداية من يناير الجاري، إلا أنه لم يقم بأي خطوة جديدة في مستقبله.

ويرتبط دائما اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع فتح نافذة كل فترة انتقالات.

وقال دوغاري خلال حديثه لإذاعة "مونت كارلو"، ونقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه يتمنى رحيل مبابي عن سان جيرمان.