دوغاري نجم فرنسا السابق منتقدا مبابي: أتمنى رحيله.. أصبح مثل الطفل الصغير
وجه كريستوف دوغاري، المتوج بمونديال فرنسا 1998، انتقادات إلى مواطنه الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي أصبح حرًا في التعاقد مع أي نادٍ يختاره بنهاية عقده صيف 2024.
ورغم دخول مبابي الفترة الحرة في عقده التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ، بداية من يناير الجاري، إلا أنه لم يقم بأي خطوة جديدة في مستقبله.
ويرتبط دائما اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع فتح نافذة كل فترة انتقالات.
وقال دوغاري خلال حديثه لإذاعة "مونت كارلو"، ونقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه يتمنى رحيل مبابي عن سان جيرمان.
وأضاف: "انضمام مبابي لسان جيرمان لم يكن من أجل تحطيم الأرقام القياسية، وإنما الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، هناك حالة ركود وكساد ويظهر واضحًا في أدائه خاصة خلال التحاماته في المباريات، حيث يفتقد الشخصية والقوة، ويختفي كثيرًا في بعض المباريات، وتجده واقفا رافعا ذراعيه بعد تسجيل أي هدف، هذا معناه شيء سلبي وليس إيجابيا".
وتابع: "لقد أراد (مبابي) كل الصلاحيات، ليكون قائد الفريق والآن بعد أن أصبح كذلك، نشعر أنه طفل صغير، بل أن هناك انطباعا بأنه يرتدي بدلة واسعة جدا عليه".
وأردف: "لقد سئمت من سماع هراء كل 6 أشهر بشأن التقارير عن ناديه المستقبلي، إنه يعلم جيدًا أن وسائل الإعلام ستتحدث لمدة 6 أشهر فقط عن ذلك.. فهل يعجبه أن يكون في قلب الأحداث في هذا النوع من المواقف؟ حقيقة أنا لا أعرف".
يذكر أن مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 18هدفا في 17 مباراة.