أريد مستوى ميسي ورونالدو.. سلوت يفاجئ نجم ليفربول

يسعى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي إلى شحذ عزائم لاعبيه قبل ساعات قليلة على بداية حملة الفريق للدفاع عن لقبه بطلا للبريمرليغ بمواجهة بورنموث اليوم الجمعة.

وخسر ليفربول أول ألقابه في الموسم الجديد عندما فاز عليه كريستال بالاس في نهائي كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي بركلات الترجيح (3 ـ 2) بعد أن انتهت المباراة بالتعادل (2 ـ 2).

وذكرت مصادر إخبارية قريبة من ليفربول أن أرني سلوت طلب من النجم الألماني فلوريان فيرتز مضاعفة الجهود وإظهار موهبته الكروية ونضجه التكتيكي والفني في المباريات القادمة للريدز.

صحيفة "ميرور" البريطانية (THE MIRROR)، قالت إن سلوت يدرك جيدا أن فلوريان فيرتز يمتلك الموهبة، لكنه وضع تحديا أمام لاعب ليفربول الجديد ليُظهر قوته من أجل الوصول إلى القمة.

وأضافت الصحيفة: "طلب أرني سلوت من نجم باير ليفركوزن السابق أن يكون بنفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وذلك عند الحديث مع اللاعب الذي تبلغ قيمته 116 مليون جنيه إسترليني".

وأضافت المصادر ذاتها أن سلوت لم يُسلّط الضوء على مهارات هؤلاء النجوم الثلاثة وفنياتهم، بل على جاهزيتهم بدنيا وذهنيا، إذ خاطب لاعبه بالقول: "كلما زادت جاهزيتك للمباريات، زادت قدرتك على ترك انطباع قوي فيها، هذه هي الرسالة التي تنتظرنا في عالم كرة القدم الإنجليزية".

وقال سلوت: "كل ما نتوقعه إيجابي للغاية، لكن ما بين التوقع والتنفيذ يختلف الأمر تمامًا، لماذا يحظى ميسي ورونالدو ومحمد صلاح بهذا التقدير؟ لأنهم دائمًا في حالة بدنية جيدة".

وتابع: "هم يتمتعون بلياقة بدنية عالية في كل مباراة، وهذا أول ما يجب على فلوريان إظهاره في دوري مثل البريمرليغ، إذا حافظ على لياقته البدنية، فسيشهد جمهورنا لحظات رائعة."

وكان النجم الدولي الألماني البالغ من العمر 22 عاما، من أول التعاقدات في ليفربول حيث انضم للريدز في 20 يونيو الماضي قادمًا من صفوف باير ليفركوزن.

وقال لاعب الوسط بعد التوقيع لبطل الدوري الإنجليزي: "أنا متحمس جدًا لخوض هذه المغامرة الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي طالما كان أحد أهدافي".

وكان فلوريان فيرتز خاض أول مباراة رسمية مع ليفربول الأحد الماضي أمام كريستال بالاس في نهائي الدرع الخيرية وقدم تمريرة حاسمة واحدة.