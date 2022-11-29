كأس العالم 2022.. السنغال تصعق الإكوادور وتصعد لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخها برفقة هولندا
تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على الإكوادور 2/1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.
وكتب منتخب السنغال التاريخ بعد أن تأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ أسود التيرانغا، بعد 20 عاماً من تأهلهم الأول في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.
سجل القائد كاليدو كوليبالي هدفا في الشوط الثاني ليقود السنغال للفوز 2-1 على الإكوادور، وتأهل المنتخب الأفريقي إلى دور الستة عشر في كأس العالم.
وأحرز كوليبالي هدفه في الدقيقة 70، بعد ثلاث دقائق من إلغاء موزيس كايسيدو هدف إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليرفع رصيد السنغال إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة عن هولندا المتصدرة والتي تغلبت على قطر المضيفة 2-صفر.
واحتلت الإكوادور، التي كانت بحاجة للتعادل لتتأهل إلى دور الستة عشر للمرة الثانية بعد 2006، المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد مباراة أقيمت وسط قرع طبول جماهير السنغال التي لا تهدأ.
وستواجه السنغال، التي وصلت إلى دور الثمانية في 2002 في ظهورها السابق للأدوار الإقصائية، متصدر المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.
هولندا تهزم قطر 2-صفر بأقل جهد وتتأهل لدور الـ16 بكأس العالم
كما تأهلت هولندا إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم متصدرة للمجموعة الأولى بفوز سهل 2-صفر على قطر صاحبة الضيافة، التي تعرضت للهزيمة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء.
وضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين.
وضاعف فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة النتيجة من مدى قريب بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، مستغلا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.
ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط لتضمن القمة، بينما كانت قطر أول مغادري البطولة بالفعل منذ الجولة الماضية.
وفيما يلي الترتيب النهائي للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022: