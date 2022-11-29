كأس العالم 2022.. السنغال تصعق الإكوادور وتصعد لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخها برفقة هولندا

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على الإكوادور 2/1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

وكتب منتخب السنغال التاريخ بعد أن تأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ أسود التيرانغا، بعد 20 عاماً من تأهلهم الأول في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

سجل القائد كاليدو كوليبالي هدفا في الشوط الثاني ليقود السنغال للفوز 2-1 على الإكوادور، وتأهل المنتخب الأفريقي إلى دور الستة عشر في كأس العالم.

وأحرز كوليبالي هدفه في الدقيقة 70، بعد ثلاث دقائق من إلغاء موزيس كايسيدو هدف إسماعيلا سار من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليرفع رصيد السنغال إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة عن هولندا المتصدرة والتي تغلبت على قطر المضيفة 2-صفر.