قرار مفاجئ من مانشستر يونايتد لتعويض غيابه عن المشاركات الأوروبية

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أهدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي بخلاف خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

وخسر الفريق إيرادات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني بسبب الغياب عن المنافسات الأوروبية، ويسعى لتعويض النقص عبر إجراء مباريات ودية.

وبعد خروجه المفاجئ من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام غريمسبي، لم يتبقَّ لفريق أولد ترافورد سوى مباراة واحدة، في منتصف الأسبوع، أمام وست هام على أرضه يوم 3 ديسمبر المقبل.

ووفقا ً لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم قد يستغل وقته الإضافي للتحضير لمواجهة مجموعة من أفضل الفرق الأوروبية في سلسلة من المباريات الودية في منتصف الموسم.

مع احتمال حصول يونايتد على 8 أيام بين مباريات الدوري الإنجليزي خارج فترات التوقف الدولية الثلاث في الخريف، قد تمنح المباريات الودية شبه التنافسية الفريق فرصة للاستعداد لتقديم أداء كروي أكثر جودة.

قد يواجه الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز فرقًا، مثل: ميلان الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، ولاتسيو الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، والتي فشلت جميعها في التأهل إلى البطولات القارية.

وقد يستفيد مانشستر يونايتد من الإيرادات الإضافية من خلال مواجهة ميلان في الإمارات، بينما تتنافس أندية "المراكز الستة الأولى" الأخرى في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم أن هذا المبلغ لا يُذكر مقارنةً بالملايين التي جناها من التأهل الأوروبي، إلا أن الأموال التي تم تأمينها من المباريات الودية قد تُسهم بشكل كبير في تعويض بعض الخسائر التي تكبدها الفريق نتيجة إخفاقاته.

وحقق ملاك النادي أرباحاً تصل إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني خلال جولتهم التحضيرية في آسيا، وكادوا أن يُعادلوا هذا المبلغ بعد شهر من خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة.

وقد يكون مانشستر يونايتد في وضع ممتاز لتحقيق حوالي نصف هذا المبلغ إذا تقاسم الأرباح مع ميلان، أو حتى حصة أكبر من أي مباراة مع لايبزيغ أو لاتسيو.

وكشفت الصحيفة عن تفكير المدرب أموريم في اصطحاب لاعبيه في سلسلة من الرحلات الخارجية خلال فترة إجازتهم الإضافية.

ويعتقد المدرب البرتغالي أن الرحلات إلى البرتغال أو حتى الشرق الأوسط ستتيح للاعبين قضاء المزيد من الوقت برفقة بعضهم البعض، وتقوية روابطهم.