إنزاغي يستبعد نجمي الهلال من مواجهة الرياض في افتتاح "روشن"

إنزاغي يستبعد نجمي الهلال من مواجهة الرياض في افتتاح "روشن"
تدريبات الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 9:09 ص

استقر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على استبعاد اثنين من نجوم الفريق من قائمة مباراة الرياض.

ويفتتح الهلال مشواره مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين بمواجهة منافسه وجاره الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. 
 

واعتذر الهلال مؤخرًا عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونغ كونغ؛ بسبب تعارض مواعيدها مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

واستقر إنزاغي على استبعاد اللاعب عبد الكريم دارسي، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال قادمًا من الأهلي عقب نهاية عقده.

ولن يتواجد دارسي في قائمة الهلال خلال مباراة الرياض؛ ليتأجل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الأزرق.

 وخرج أيضاً محمد القحطاني لاعب الهلال من قائمة الفريق لمواجهة الرياض لأسباب فنية.

ويبلغ القحطاني 23 عاماً ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وتم تصعيده للفريق الأول قبل 4 أعوام.

 وخاض القحطاني 51 مباراة بقميص الهلال، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك اللاعب مع إنزاغي كبديل في لقاء ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية.

