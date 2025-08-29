إنزاغي يستبعد نجمي الهلال من مواجهة الرياض في افتتاح "روشن"

استقر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على استبعاد اثنين من نجوم الفريق من قائمة مباراة الرياض.

ويفتتح الهلال مشواره مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين بمواجهة منافسه وجاره الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.



واعتذر الهلال مؤخرًا عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونغ كونغ؛ بسبب تعارض مواعيدها مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة نسخة مخيفة من الهلال.. 5 نجوم يهددون الرياض بافتتاح مرعب لـ"روشن"

واستقر إنزاغي على استبعاد اللاعب عبد الكريم دارسي، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال قادمًا من الأهلي عقب نهاية عقده.

ولن يتواجد دارسي في قائمة الهلال خلال مباراة الرياض؛ ليتأجل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الأزرق.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. الهلال يتعاقد مع نجل إنزاغي

وخرج أيضاً محمد القحطاني لاعب الهلال من قائمة الفريق لمواجهة الرياض لأسباب فنية.

ويبلغ القحطاني 23 عاماً ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وتم تصعيده للفريق الأول قبل 4 أعوام.

أخبار ذات علاقة من هو لورينزو إنزاغي الذي "خطفه" نادي الهلال السعودي؟

وخاض القحطاني 51 مباراة بقميص الهلال، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك اللاعب مع إنزاغي كبديل في لقاء ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية.