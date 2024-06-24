خطأ طبي كارثي.. شراحيلي يكشف سبب تأخره في العودة للمشاركة مع الاتحاد
تحدث أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد السعودي، عن الكواليس التي تسببت في تأخر عودته إلى الملاعب حتى الآن، مؤكدا أنه تعرض لخطأ طبي كارثي وضعه في المأزق الحالي.
وانتقل شراحيلي إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2022، قادمًا من الشباب، وقدم دورا دفاعيا مميزا بجانب أحمد حجازي، خلال موسم 2022-2023، الذي توج فيه الفريق بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي.
وشارك شراحيلي في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة الفتح، التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.
وقال شراحيلي، في حوار مع الإعلامي علاء سعيد، نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "كنت أعاني من إصابة بقطع في الرباط الأمامي والجانبي، وقطع في الغضروف، وأجريت عملية جراحية، والطبيب الذي أجرى الجراحة هو سبب أزمتي؛ لأنه قام بخياطة الرباط الأمامي والجانبي، ولم يشاهد قطع الغضروف".
وأضاف: "بعد الجراحة، أجريت تأهيلًا لمدة شهر، ولكني لم أكن مرتاحًا، والطبيب قال لي إن التعافي يستغرق وقتًا، وهذه طبيعة العملية، ثم وجدت تليفات وتورما غير طبيعي في ركبتي، ليلزمني النادي بعدم التأهيل، وبقيت في جدة ثلاثة أشهر لا أفعل شيئًا، وهي المدة التي كان ينبغي أن أتخطى فيها المرحلة الأولى من الإصابة".
وتابع مدافع الاتحاد: "عدت إلى لندن، وقام الطبيب بالكشف عن ركبتي، فقال إنها تحتاج إلى تنظيف بعد شهر، وأيضًا لم أفعل شيئًا في لندن، وعدت إلى النادي، ثم أخطروني بالكشف عن طبيب في فرنسا، ليفاجئني بأنني أعاني من قطع في الغضروف، رغم أني لم أقم بتدريبات تقوية، وأجريت العملية، وكنت أسير في العلاج بشكل ممتاز في دبي، ثم فوجئت بالنادي يخبرني بالعودة إلى النادي لاستكمال علاجي".
وأوضح شراحيلي أنه يحتاج إلى شهر ونصف الشهر من أجل التأهيل، رغم عودته للركض في الملعب، مشيرا: "أحتاج لبعض الوقت لأن الغضروف ما زال يؤلمني، وسأغادر بلجيكا للتأهيل، وأتوقع العودة مع بداية الموسم المقبل، لكنني لا أعرف الموعد بالضبط".