خطأ طبي كارثي.. شراحيلي يكشف سبب تأخره في العودة للمشاركة مع الاتحاد

تحدث أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد السعودي، عن الكواليس التي تسببت في تأخر عودته إلى الملاعب حتى الآن، مؤكدا أنه تعرض لخطأ طبي كارثي وضعه في المأزق الحالي.

وانتقل شراحيلي إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2022، قادمًا من الشباب، وقدم دورا دفاعيا مميزا بجانب أحمد حجازي، خلال موسم 2022-2023، الذي توج فيه الفريق بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي.

وشارك شراحيلي في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة الفتح، التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.