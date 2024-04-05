تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن الأهلي.. ويواجه الزمالك بهذا الطلب

طالب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية مجلس إدارة الزمالك بإزالة صورة له داخل مقر النادي.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك قد وضع اسم وصورة آل الشيخ على أحد المباني داخل النادي الأبيض قبل سنوات.

وجاء طلب آل الشيخ ردًا على منشور أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك على موقع "فيسبوك" الذي أعلن خلاله أن الفريق سيخوض مباراة الأهلي في الدور الأول من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

وكشف آل الشيخ في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض نقل مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري إلى السعودية، وأن الزمالك كان قد وافق بالفعل.

وتم تفسير منشور سالم بأنه رفض من جانب الزمالك لنقل المباراة إلى السعودية.

وشدد آل الشيخ على أنه علم باستحالة تطبيق الفكرة، لذلك تم التراجع عن الأمر برمته.

وكان سالم قد نشر عبر فيسبوك: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل أيام توصله لاتفاق مع الناديين لنقل مواجهتي الفريقين في الدوري المصري إلى المملكة العربية السعودية مقابل حصول كل نادٍ على مليون دولار أمريكي.