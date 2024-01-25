كلوب يدافع عن "وفاء" محمد صلاح لمصر

وفي وقت سابق من الِأسبوع الحالي، قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول، إنه من المتوقع أن يعود صلاح إلى اللعب خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، إذا لم تكن هناك انتكاسات في تعافيه من الإصابة.

وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في 11 فبراير شباط المقبل.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد وصول فريقه لنهائي كأس الرابطة، عقب الفوز على فولهام أمس الأربعاء، "مصلحة مصر وليفربول واحدة وهي أن يستعيد مو صلاح سابق لياقته بأسرع وقت ممكن.

"إذا ظل في أفريقيا ولم يحصل على العلاج المناسب، فسيتأخر كل شيء وخاصة بالنسبة لمصر إذا استمرت في البطولة.

"أحضرناه إلى هنا ليس من أجل حرمان مصر من جهوده، بل من أجل الحصول على أفضل علاج.

"هناك اتفاق على كل شيء. والكل يعرف بكل بوضوح، أنه إذا استعاد صلاح لياقته وصعدت مصر لنهائي البطولة، فإنه سيعود (للمنتخب) بكل تأكيد. صلاح يريد هذا ونحن نريد هذا."