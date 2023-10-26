توتر كبير قبل الكلاسيكو

بدأ التوتر بين برشلونة وريال مدريد قبل يومين من صافرة بداية مباراة الكلاسيكو التي تقام يوم السبت المقبل.

ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وإلى جانب التوتر الذي يطغى على مباريات الكلاسيكو تزيد 4 قضايا التوتر بين برشلونة وريال مدريد قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة.

وفيما يلي 4 ملفات تزيد من التوتر في مباراة الكلاسيكو: