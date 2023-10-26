توتر كبير قبل الكلاسيكو
بدأ التوتر بين برشلونة وريال مدريد قبل يومين من صافرة بداية مباراة الكلاسيكو التي تقام يوم السبت المقبل.
ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وإلى جانب التوتر الذي يطغى على مباريات الكلاسيكو تزيد 4 قضايا التوتر بين برشلونة وريال مدريد قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة.
وفيما يلي 4 ملفات تزيد من التوتر في مباراة الكلاسيكو:
علاقة الناديين بسبب نيغريرا
توترت العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة بعد تفجر قضية نيغريرا وهي التي يُتهم فيها برشلونة بدفع مبالغ ضخمة من المال لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ويرى ريال مدريد أنه تضرر من هذه القضية وبالتالي ينتظر أن يتم معاقبة برشلونة، في حين يرى برشلونة ورئيسه خوان لابورتا أن النادي الكتالوني يتعرض لحملة تهدف إلى زعزعة استقراره.
وقال لابورتا قبل أيام: "هناك حملة منسقة لزعزعة استقرار برشلونة، حملة شرسة وغير مسبوقة، هناك مجتمع مدريدي قوي قمنا بمنافسته وهم يخشون أن نكرر نجاحنا".
وأضاف: "إنهم مرعوبون من أن يكرر برشلونة النجاح، الذي نال الإعجاب والحُب، عليهم أن يقاتلوا للحفاظ على مكانتهم".
وبحسب تصريحات لابورتا فإن المقصود بمجتمع مدريد هو انتماء المسؤولين الإسبان لنادي ريال مدريد منافس برشلونة ومحاولة تسخير مناصبهم لخدمته.
تغريدة إهانة فينيسيوس
باتت "إهانة" ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي لبرشلونة؛ لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سببًا جديدا لتوتر العلاقة بين الناديين.
وكتب كامبس عبر حسابه في منصة "X" بعد فوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا بدوري أبطال أوروبا: "الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية، لكن فينيسيوس جونيور يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجا وكسولا".
وجاءت تغريدة كامبس، بعد فوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
رفض بيريز حضور الكلاسيكو
من المتوقع أن يغيب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مجددا عن مباراة الكلاسيكو يوم السبت.
وغاب بيريز عن آخر مباراة كلاسيكو لعبت على ملعب كامب نو، بسبب قضية نيغريرا، حيث فاز ريال مدريد 4/0 في كأس ملك إسبانيا.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن بيريز قرر عدم السفر لبرشلونة لحضور الكلاسيكو من الملعب عقب تغريدة ميكيل كامبس ضد فينيسيوس جونيور.
المشاكل التحكيمية
تعد المشاكل التحكيمية سببا آخر يزيد التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة.
وغالبا ما تتهم وسائل الإعلام في كل ناد الحكام بدعم النادي الآخر في الليغا.
وكان ريال مدريد غاضبا من قرارات الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا أمام إشبيلية قبل أيام في الليغا.
ووفقا لصحيفة "أس" فقد أثارت القرارات التحكيمية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها الحكم الباسكي غضب بعثة ريال مدريد، والتي ظهرت بشكل خاص في غرفة خلع الملابس، حيث عبرت عن انزعاجها العميق.
وكان رد فعل ريال مدريد عبر قناته التلفزيونية، حيث أشار إلى تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الأخيرة، واستخدمت قناة ريال مدريد مصطلح "فضيحة اجتماعية".
وانتقد تلفزيون ريال مدريد بشدة الحكم دي بيرغوس مرة أخرى بعد أن بث مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق تم فيه تسجيل قرارات مثيرة للحكم الباسكي ضد ريال مدريد، في مباراة سابقة.
واستهدف محللو قناة ريال مدريد الحكم دي بيرغوس وقالوا: "ما حدث مع دي بيرغوس هو فضيحة اجتماعية".
كما لجأ صحفي في قناة ريال مدريد إلى السخرية لوصف التحكيم أمام إشبيلية وقال: "أفضل لاعب في المباراة كان دي بيرغوس، لقد قام بعمله على أكمل وجه".
في حين تساءلت صحيفة "سبورت" عن سبب عدم اهتمام برشلونة بتعيين خيل مانزانو حكما للكلاسيكو رغم أن سجله مع النادي الكتالوني "مثير للقلق للغاية".
وأدار مانزانو لبرشلونة 36 مباراة، محققًا 22 فوزًا وسبعة تعادلات وسبع خسائر، أي أن البلوغرانا لم يحقق الفوز في 10 مباريات من بين 36 مع مانزانو، وهو ما يمثل نسبة فوز تزيد قليلاً على 61%.
في المقابل، حقق ريال مدريد الفوز في 37 مباراة من أصل 47 مع مانزانو، بنسبة فوز بلغت 78.72%.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن الأمر "الفاضح" هو السجل التأديبي لمانزانو مع لاعبي برشلونة لأنه الفريق الذي عانى من أكبر عدد من حالات الطرد مع مانزانو.
وأشهر مانزانو 10 بطاقات حمراء للاعبي برشلونة، منها أربع صفراء مزدوجة و6 بطرد مباشر.