أعلن نادي لافيينا، الناشط في دوري المحترفين المصري، دعمه الكامل لنادي بيراميدز في مباراته القادمة ضد الأهلي بعد غدٍ الاثنين في الدوري المصري الممتاز باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال نادي لافيينا في بيان رسمي إنه سيحشد جميع قطاعات النادي من براعم وناشئين وأولياء الأمور في ظل العلاقة المتميزة والقوية مع نادي بيراميدز.

ويملك رجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي نادي لافيينا وهو المالك السابق لنادي بيراميدز تحت مسمى "الأسيوطي سبورت" قبل بيعه إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في صيف 2018 وتغيير اسمه إلى بيراميدز.

وقال نادي لافيينا في بيانه: "هناك علاقة وثيقة بين الناديين اللذين أسسهما رجل الأعمال محمود الأسيوطي بعدما أسس نادي الأسيوطي قبل أن يتحول إلى نادي بيراميدز بعد عملية الاستحواذ عليه، ليصبح أول استثمار أجنبي في كرة القدم المصرية".

وأكد نادي لافيينا احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العريقة، مشددًا على أن هذا الدعم لنادي بيراميدز ينطلق من جذور النادي وارتباطه الوثيق بمؤسس نادي لافيينا.

وتمنى لافيينا أن يحقق بيراميدز أول بطولة في تاريخه وكتابة فصل جديد في سجله الرياضي كما أعلن حضور مؤسس النادي محمود الأسيوطي لقاء الأهلي وبيراميدز.

يعلن نادي لاڤيينا عن دعمه الكامل لنادي بيراميدز Pyramids F.C في مباراته القادمة أمام النادي الأهلي. يأتي هذا الدعم من... Posted by ‎La Viena FC - نادي لاڤيينا إف سي‎ on Saturday, July 20, 2024

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وخاض بيراميدز 28 مباراة بالدوري المصري بينما لعب الأهلي 25 مباراة.