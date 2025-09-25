ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

قضى على حلم ريال مدريد.. نجم آرسنال يوافق على تجديد عقده

ويليام ساليبا مدافع آرسنال الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
اتخذ اللاعب الفرنسي ويليام ساليبا، نجم آرسنال الإنجليزي، قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع الغانرز بتجديد عقده رسمياً.

وارتبط اسم ساليبا، صاحب الـ24 عاماً، بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده في صيف 2027.

 وكشفت صحيفة "ذا أثيليتيك" عن توصل نادي آرسنال إلى اتفاق مع لاعبه لتجديد عقده حتى صيف 2030.

وأشارت إلى أن ساليبا تلقى عرضاً لزيادة راتبه السنوي مع توقيع عقد طويل الأمد مع الغانرز، وهو ما نال موافقة اللاعب الفرنسي.

 وأوضحت أن نجم الغانرز سيوقع عقده الجديد خلال الأيام القادمة للبقاء مع الفريق اللندني لفترة أطول، وهو ما يقضي على حلم ريال مدريد بضم اللاعب.

وبدأ ساليبا مسيرته في الفرق السنية بنادي سانت إيتيان الفرنسي قبل تصعيده للفريق الأول عام 2018، ورحل بعد موسم واحد فقط إلى آرسنال في صفقة تكلفت 30 مليون يورو.

 ورحل اللاعب معاراً إلى سانت إيتيان ونيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، قبل أن يستقر في آرسنال منذ عام 2022. 

ولعب ساليبا 139 مباراة مع آرسنال، وتألق بشكل لافت، وسجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

