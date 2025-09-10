كريستيانو رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال (صور)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي موجة من التساؤلات والاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قام بمتابعة حساب الداعية الشهير، محمد إبراهيم، المعروف بنشره المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.

ويقيم كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية منذ أن انضم إلى صفوف نادي النصر مطلع عام 2023، في صفقة اعتُبرت من أبرز الصفقات الرياضية في العالم.

وجذبت خطوة قائد نادي النصر الانتباه بعد أن لاحظ المتابعون ظهور اسم الحساب الشخصي لإبراهيم ضمن قائمة المتابَعين لدى النجم البرتغالي على إنستغرام، مما فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول دوافع هذه المتابعة.

ويحظى محمد إبراهيم، بشعبية واسعة في البرتغال كمؤثر وداعية ديني بارز، حيث يُعرف بمبادراته التوعوية ونشره لمبادئ الدين الإسلامي بلغة واضحة وسلسة.

ارتباط سابق لرونالدو بشعائر الإسلام

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى التي يُربط فيها اسم رونالدو بالإسلام، حيث سبق أن أثار نجم النصر السعودي السابق، وليد عبد الله، الموضوع في ديسمبر الماضي خلال مشاركته في برنامج "الحصة الأخيرة"، مشيرًا إلى إعجاب رونالدو بالدين الحنيف ورغبته في التعرف عليه.

وكان عبد الله قد ذكر: "رونالدو يحب أن يدخل الإسلام، وقد تحدثت معه في هذا الشأن، بل وسجد مرة في الملعب بعد تسجيله هدفًا".

وأشار إلى أن اللاعب "يحث زملاءه على الصلاة، ويطلب من المدرب إيقاف التدريبات في أوقات الصلاة".