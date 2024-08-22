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تغطية مباشرة.. مباراة النصر والرائد في افتتاح دوري روشن | إرم نيوز

رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة النصر والرائد في افتتاح دوري روشن

تغطية مباشرة.. مباراة النصر والرائد في افتتاح دوري روشن
مباراة النصر والرائدالمصدر: حساب النصر على "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز
22 أغسطس 2024، 5:48 م

يستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في دوري روشن السعودي، اليوم الخميس عندما يستضيف الرائد.

ويخوض النصر المباراة بعد أيام قليلة، من الخسارة برباعية أمام الهلال في كأس السوبر السعودي.

واكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير قبل عودته إلى المشاركة في مباراتي كأس السوبر المحلية.

 

 

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة النصر والرائد في افتتاح الدوري السعودي خلال السطور القادمة:

تشكيل النصر

 

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تشكيل الرائد

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جماهير النصر تهتف لرونالدو

استقبلت جماهير نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتصفيق، وهتفت باسمه خلال عملية الإحماء.

 

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 4: سيطرة كاملة للنصر على مجريات اللعب، ولكن دفاع متماسك من الرائد.

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب الرائد تخرج بعيدة عن مرمى بينتو حارس النصر.

الدقيقة 12: انفراد ضائع من رونالدو، والكن الحكم يحتسب الكرة تسلل.

الدقيقة 17: هدف أول لصالح الرائد أحرزه أمير سعيود، ولكن الحكم يشير إلى تسلل.

 

 

الدقيقة 20: تسديدة هائلة من سلطان الغنام، يتصدى لها حارس الرائد.

الدقيقة 21: بطاقة صفراء ضد خالد السبيعي لاعب الرائد.

الدقيقة 22: تسديدة من لاعب الرائد، يتصدى لها بينتو ببراعة.

الدقيقة 28: كارت أصفر ثانياً لفريق الرائد من نصيب محمد الدوسري، بداعي الاعتراض على الحكم.

الدقيقة 30: استراحة في الشوط الأول لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الدقيقة 35: الهدف الأول لنادي النصر أحرزه كريستيانو رونالدو.

الهدف جاء بعد عرضية من ساديو ماني، من جهة اليسار رفعها المهاجم السنغالي، وارتقى رونالدو عاليًا، وسدد رأسية قوية في الشباك.

 

الدقيقة 37: هجمة مرتدة لصالح الرائد، لكن بينتو حارس النصر خرج من مرماه، وشتت الكرة قبل أن يلحق بها أمير سعيود.

الدقيقة 41: تسديدة قوية من أوتافيو تمر على يمين حارس الرائد.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من مارسيلو بروزوفيتش تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+4: تسديدة من صالح العمري، ولكن بينتو حارس النصر بالمرصاد.

صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

 

 

 

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