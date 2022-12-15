الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والعين بدوري "يلو" السعودي

ترتيب الفريقين

يحتل فريق العين المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين وتلقّى 7 هزائم ، وسجل 8 أهداف واستقبل 18 هدفًا.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقّى هزيمة واحدة، وسجل 10 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ26 من سبتبمر الماضي في تجربة ودية فاز فيها الأهلي بنتيجة 2-1، كما فاز الأهلي يوم الـ17 من فبراير 2021 في الدوري.

أسلحة الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في جدول دوري يلو، خاصة أن الفريق ما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، وإذا حقق الفوز في اللقاءات الأربعة، فسيصعد إلى صدارة الترتيب الذي يحتله فريق الأخدود برصيد 24 نقطة.

ويقود الأهلي مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي طالب الجماهير الأهلاوية في رسالة عبر تويتر بالحضور بكثافة لمباراة العين ودعم الفريق بكل قوة، موضحًا أن الفريق سيحقق نتائج طيبة فيما تبقّى من مباريات هذا الموسم.

واستغل الأهلي فترة التوقف بخوض بعض المباريات الودية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خاصة أن آخر مباراة رسمية خاضها الفريق كانت يوم الـ16 من أكتوبر الماضي.

ولعب الأهلي ضد رضوى السعودي وفاز بنتيجة 5-1 ثم تعادل مع الخالدية البحريني بنتيجة 3-3 وفاز على أحد بنتيجة 1-0 وفاز على نجران بالنتيجة ذاتها.

ويلعب الأهلي بتشكيلة على الأرجح تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه عبد الباسط هندي وفهد الحمد ونايف كريري وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره علي الأسمري ورياض بودبوز مع ثلاثي الهجوم سلمان المؤشر وهيثم عسيري وحسن العلي.

أوراق العين

من جانبه، يتطلع نادي العين للانتفاضة على ملعبه وتحقيق الفوز للابتعاد خطوة عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ويقود العين مديره الفني الفرنسي ديدييه جوميز الذي تولى المهمة أخيرًا بعد رحيله عن تدريب الوحدات الأردني ويساعده المصري محسن أبوجريشة.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم الحارس مارشال أوداه وأمامه الرباعي ياسين حمزة وهشام بلقوري وعبد الله الرشيدي وعلي دقرشاوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نواف الحارثي وثائر كروما وسعيد الزهراني وإبراهيم شنيحي وعبد الرحمن الحارثي وفي الهجوم علاء المرزوقي.

وقال المدرب تامر مصطفى المدير الفني الأسبق للفريق الرديف بنادي الشباب السعودي، لـ"إرم نيوز" إن "موسيماني مدرب يملك خبرات طويلة ومهمته مع الأهلي ليست سهلة وتحتاج إلى عمل كبير".

وأوضح أن "الفوز باللقاءات المؤجلة سيكون أهم خطوة في طريق عودة الأهلي لدوري المحترفين مرة أخرى" مؤكدًا أن "العين على ملعبه فريق قوي ويسعى لتحقيق الفوز أيضًا، وهو ما يجعل المواجهة صعبة خاصة مع تولي الفرنسي ديدييه غوميز المدير الفني الأسبق لأكثر من فريق أفريقي".