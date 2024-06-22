إحراج رافائيل لياو في مؤتمر منتخب البرتغال بسبب الهلال السعودي (فيديو)
وقع البرتغالي رافائيل لياو، نجم نادي ميلان الإيطالي، في موقف محرج، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب البرتغال، قبل مواجهة تركيا في يورو 2024.
ويلعب منتخب البرتغال ضد تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وتم توجيه سؤال للياو بشأن وجود مفاوضات بينه وبين نادي الهلال السعودي، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، في الصيف الحالي.
وخلال استماع لياو إلى ترجمة السؤال، قام المسؤول الإعلامي للمنتخب البرتغالي بمقاطعة اللاعب ورد على الصحفي صاحب السؤال بغرابة.
وقال المسؤول الإعلامي للمنتخب البرتغالي: "نحن هنا ليس للإجابة عن مثل هذه الأسئلة.. لدينا مباراة مهمة غدًا"؛ ما وضع لياو في موقف محرج.
ويسعى الهلال السعودي للاستمرار في فرض سيطرته على البطولات في الموسم الجديد بعدما حقق ثلاثية محلية ولم يترك أي شيء لمنافسيه في الموسم الماضي، وقرر الدخول في مفاوضات مع لياو وعدد آخر من النجوم.
وتلعب البرتغال ضد تركيا في مدينة دورتموند، يوم السبت، في مباراة يتطلع فيها الفريق لحجز مقعده في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
ومع إدراكه للتحدي الذي سيخوضه فريقه أمام فريق تركي يتحلى بالثقة ويتمتع بأفضلية اللعب على أرضه افتراضيا، قال روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إن فريقه بحاجة للتركيز من البداية للتغلب على العاصفة التركية التي ستأتي من داخل الملعب وخارجه.
واتفق المهاجم رافائيل لياو مع مدربه وبدا غير قلق من احتمال مواجهة مساندة قوية من الجماهير التركية.
وقال لياو في مؤتمر صحفي: "جمهورية التشيك كان لديها أيضا جماهير غفيرة ونجحنا في تغيير كفة المباراة لصالحنا عندما تأخرنا 1-صفر".
وتتصدر كل من تركيا والبرتغال المجموعة السادسة بثلاث نقاط، بينما تتذيل جمهورية التشيك وجورجيا، قبل مباراتهما في وقت مبكر غدا، المجموعة من دون نقاط.