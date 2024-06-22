إحراج رافائيل لياو في مؤتمر منتخب البرتغال بسبب الهلال السعودي (فيديو)

ويلعب منتخب البرتغال ضد تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتم توجيه سؤال للياو بشأن وجود مفاوضات بينه وبين نادي الهلال السعودي، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، في الصيف الحالي.

وخلال استماع لياو إلى ترجمة السؤال، قام المسؤول الإعلامي للمنتخب البرتغالي بمقاطعة اللاعب ورد على الصحفي صاحب السؤال بغرابة.

وقال المسؤول الإعلامي للمنتخب البرتغالي: "نحن هنا ليس للإجابة عن مثل هذه الأسئلة.. لدينا مباراة مهمة غدًا"؛ ما وضع لياو في موقف محرج.

ويسعى الهلال السعودي للاستمرار في فرض سيطرته على البطولات في الموسم الجديد بعدما حقق ثلاثية محلية ولم يترك أي شيء لمنافسيه في الموسم الماضي، وقرر الدخول في مفاوضات مع لياو وعدد آخر من النجوم.