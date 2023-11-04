ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يعمق جراح الاتحاد

ولم يستفد الاتحاد من سيطرته على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، وتلقى هدفا مبكرا من توقيع كارلوس جونيور.

وفي الدقائق الأخيرة، بدا أن الشباب سيحصل على فرصة لمضاعفة النتيجة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يانيك كاراسكو، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.