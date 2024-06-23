الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع نجم جنوى الإيطالي

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الذي يلعب له كريم بنزيما، ونغولو كانتي وفابينيو، يرغب في كسب خدمات لاعب جنوى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح ابن عم اللاعب: "أكد لي ألبرت أن أحد الأندية في السعودية وهو الاتحاد مهتم به"، كما أن اللاعب أكد لي أنه لن ينظر في الأمر إلا إذا لم يكن هناك أي شيء مثير متاح في الأندية الأوروبية".

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد لا يزال يبحث عن مدير فني جديد أيضاً بدل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأوضحت أن الوكالة المسؤولة عن ألبرت غودموندسون (27 عاماً) هي الوكالة نفسها المسؤولة عن المدرب المحتمل لنادي الاتحاد ستيفانو بيولي.