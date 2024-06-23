الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع نجم جنوى الإيطالي
كشفت تقارير صحفية عن النادي السعودي الذي يسعى إلى ضم الإسكتلندي ألبرت غودموندسون، لاعب وسط جنوى الإيطالي.
وتم ربط اللاعب غودموندسون بالانتقال إلى السعودية في الميركاتو الحالي، عندما أكد رئيس النادي الإيطالي وجود اهتمام من الدوري السعودي باللاعب.
وأفادت صحيفة "Fotbolti" بأن النادي المهتم باللاعب الإسكتلندي هو الاتحاد، وهذا ما أكده ألبرت برينغار إنغاسون، ابن عم غودموندسون في تصريحات إعلامية.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الذي يلعب له كريم بنزيما، ونغولو كانتي وفابينيو، يرغب في كسب خدمات لاعب جنوى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وصرح ابن عم اللاعب: "أكد لي ألبرت أن أحد الأندية في السعودية وهو الاتحاد مهتم به"، كما أن اللاعب أكد لي أنه لن ينظر في الأمر إلا إذا لم يكن هناك أي شيء مثير متاح في الأندية الأوروبية".
وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد لا يزال يبحث عن مدير فني جديد أيضاً بدل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وأوضحت أن الوكالة المسؤولة عن ألبرت غودموندسون (27 عاماً) هي الوكالة نفسها المسؤولة عن المدرب المحتمل لنادي الاتحاد ستيفانو بيولي.