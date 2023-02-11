ترتيب الدوري الإيطالي: روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي (فيديو)
روما يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الرابع.
تعادل روما مع مضيفه ليتشي 1/1 بفضل ركلة جزاء سجلها باولو ديبالا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وتقدم ليتشي من هدف سجله روجر إيبانيز مدافع روما عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة عندما كان يحاول إبعاد ركلة ركنية.
وأدرك ديبالا التعادل بعدها بعشر دقائق من ركلة جزاء حصل عليها روما بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة يحتل روما المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الرابع ونقطتين خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة واحدة.
ويظل ليتشي في المركز 14 برصيد 24 نقطة من 22 مباراة.
وفي وقت سابق اليوم، تعادل إمبولي صاحب المركز العاشر 2-2 مع سبيتسيا المهدد بالهبوط في الوقت المحتسب بدل الضائع. ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بحلول الدقيقة 50.