ترتيب الدوري الإيطالي: روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي (فيديو)

تعادل روما مع مضيفه ليتشي 1/1 بفضل ركلة جزاء سجلها باولو ديبالا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم ليتشي من هدف سجله روجر إيبانيز مدافع روما عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة عندما كان يحاول إبعاد ركلة ركنية.

وأدرك ديبالا التعادل بعدها بعشر دقائق من ركلة جزاء حصل عليها روما بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.