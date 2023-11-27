أنشيلوتي يحسم "معضلة" كيبا ولونين
كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن موقف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من مركز حراسة المرمى في ظل تألق الحارس الثالث لونين في المباريات الأخيرة للنادي.
وقدم لونين مستويات ممتازة منذ أن حصل على فرصة اللعب في ظل إصابة الحارس الأساسي حاليًّا كيبا.
ولدى بعض مسؤولي ريال مدريد بعض التحفظ تجاه ملف "كيبا ـ لونين " لأنهم سعداء باحترافية الحارس الأوكراني وأدائه في المباريات الأخيرة، إذ أظهر المزيد من الثقة ومهارات القيادة مع الدفاع.
ويملك لونين أعلى نسبة تصدٍّ في الدوري الإسباني بأكمله هذا الموسم بنسبة 88%.
ومع ذلك، أنشيلوتي لا يتردد في منح كيبا الأفضلية.
وقال أنشيلوتي بحسم بعد مباراة قادش وريال مدريد التي تألق فيها كيبا إن الأخير سيكون أساسيًّا مرة أخرى بمجرد تعافيه من الإصابة.
وسينهي كل من كيبا ولونين عقديهما مع ريال مدريد هذا الصيف وبذلك سيصبح ريال مدريد مضطرًا للتفاوض مع تشيلسي لشراء كيبا، إذ لا يوحد بند شراء في عقد استعارته.
ويعتمد قرار كارلو أنشيلوتي بتقديم كيبا على لونين على حقيقة أنه إذا كان لونين يفعل الكثير ليكون أساسيًّا، فإن كيبا لم يفعل شيئًا يمنعه من أن يستمر كحارس أساسي.
بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، لا يوجد أي جدال مع حراس المرمى، كيبا يتقدم على لونين.
وتعاقد ريال مدريد مع كيبا على سبيل الإعارة بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري.