أنشيلوتي يحسم "معضلة" كيبا ولونين

ويملك لونين أعلى نسبة تصدٍّ في الدوري الإسباني بأكمله هذا الموسم بنسبة 88%.

ومع ذلك، أنشيلوتي لا يتردد في منح كيبا الأفضلية.

وقال أنشيلوتي بحسم بعد مباراة قادش وريال مدريد التي تألق فيها كيبا إن الأخير سيكون أساسيًّا مرة أخرى بمجرد تعافيه من الإصابة.

وسينهي كل من كيبا ولونين عقديهما مع ريال مدريد هذا الصيف وبذلك سيصبح ريال مدريد مضطرًا للتفاوض مع تشيلسي لشراء كيبا، إذ لا يوحد بند شراء في عقد استعارته.