لا حمية ولا روح.. عماد متعب يفتح النار على لاعبي الأهلي المصري (فيديو)

شنّ عماد متعب نجم الأهلي السابق هجومًا قويًا على لاعبي الفريق عقب سقوط المارد الأحمر في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط فقط في المركز الخامس عشر، بعدما فقد تسع نقاط كاملة خلال 5 مباريات، في واحدة من أسوأ بداياته على الإطلاق في بطولة الدوري

وشهدت المباراة تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 34 أحرزه محمود حسن تريزيغيه، قبل أن يتمكن إنبي من إدراك التعادل في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز.

وعقب اللقاء، أعرب عماد متعب عن استيائه الشديد من أداء لاعبي الأهلي، حيث قال في تصريحات عبر قنوات أون سبورت: "أين لاعبو الأهلي؟ لا أرى أي شيء من لاعبي الفريق، هذه أسوأ بداية دوري في تاريخ الأهلي".

وأضاف متعب: "كل مصر كانت تتوقع أن يكتسح الأهلي الدوري بالكامل، لكن لا أرى أي حمية أو ندية أو روح أو رجولة داخل الملعب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي هم من يضعون أنفسهم في هذا الموقف الصعب".