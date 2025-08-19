الشكل الجديد للزوجي المختلط في أمريكا المفتوحة للتنس يضع نجوم الفردي تحت الأضواء

ستسلط بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الضوء بشكل أكبر على منافسات الزوجي المختلط التي تنطلق اليوم الثلاثاء، إذ تحصل المنافسة على مكانها الخاص في جدول البطولة ويسعى المنظمون إلى جذب الجماهير من خلال فرق تتكون من أفضل لاعبي الفردي.

وتحظى منافسات الزوجي المختلط بشعبية كبيرة بين المشجعين المتحمسين ولكنها غالبا ما تضيع في جدول يهيمن عليه منافسات الفردي.

وتبدأ منافسات الزوجي المختلط هذا العام قبل خمسة أيام من القرعة الرئيسية مع توقع حضور جماهيري كبير في ملعب آرثر آش.

وسيلعب بطلا أمريكا المفتوحة في الفردي سابقا كارلوس ألكاراز وإيما رادوكانو معا بينما تنضم الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إيجا شيانتيك إلى وصيف بطل عام 2022 كاسبر رود، في تشكيلة مرصعة بالنجوم لم يكن بإمكان الجماهير تخيلها من قبل.

وتغير شكل المسابقة ليشمل 16 فريقا - أي نصف العدد الذي كان ينافس العام الماضي - مع ثمانية فرق بناء على تصنيف الفردي المجمع للاعبين وثمانية أخرى تشارك ببطاقات دعوة.

وكان رد فعل الجماهير إيجابيا، وبلغ سعر تذاكر مقعدين بجانب الملعب في قبل النهائي والنهائي غدا الأربعاء أكثر من 500 دولار، وذلك بعد بدء طرحها للبيع أمس الاثنين.

وقال إريك بوتوراك مدير البطولة للعلاقات مع اللاعبين وتطوير الأعمال لرويترز "بينما لا يحب الجميع التغيير، أعتقد أننا رأينا في الغالب أن الجماهير متحمسة للغاية لرؤية هؤلاء اللاعبين المتميزين في الفردي ينافسون معا".

واستلهم المنظمون فكرة إقامة هذا الشكل الجديد بعد مشاهدة اللاعبين المعتزلين العظماء سيرينا وليامز وآندي موراي يلعبان معا في منافسات الزوجي المختلط في ويمبلدون عام 2019، وهو الثنائي الذي لفت انتباه الجماهير ووسائل الإعلام.

وتلقت رياضات أخرى الرسالة أيضا: فقد أضافت رياضة الجولف وألعاب القوى والسباحة المنافسات المختلطة إلى جداولها الأولمبية، في حين أدى إضافة اللاعبة سابرينا يونيسكو تحدي الرمية الثلاثية إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للسيدات العام الماضي إلى زيادة كبيرة في عدد المشاهدين عبر التلفزيون.

وأضاف بوتوراك "كيف نحقق هذا في بطولة أمريكا المفتوحة؟ هذا السؤال هو ما دفعنا جميعا للتفكير في أسباب غياب أفضل اللاعبين، وكيف يمكننا تحقيق ذلك".

وأدى الارتفاع الهائل في قيمة جوائز الفائزين والتي وصلت إلى مليون دولار بدلا من 200 ألف دولار العام الماضي، إلى تحسين الصفقة في حين أن الموعد المستقل في جدول البطولة قبل انطلاق منافسات الفردي بنحو أسبوع يعني أن اللاعبين يمكنهم المشاركة بسهولة أكبر.

وقالت شيانتيك لقناة التنس "عندما يشارك لاعبو الفردي في منافسات الزوجي المختلط، يكون الأمر رائعا بالنسبة للجماهير".