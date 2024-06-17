خليفة مبابي المحتمل.. نجم نابولي يطلب الرحيل بعد اليورو
زاد إيفان جوغيلي، مدير أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي، الغموض حول مستقبل الأخير مع فريقه.
وقال جوغيلي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس إن كفارا يريد مغادرة نابولي في الموسم المقبل.
وأضاف:" ننتظر نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا لتحديد مستقبل اللاعب".
ويشارك خفيتشا كفاراتسخيليا مع منتخب جورجيا في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) ضمن منافسات المجموعة السادسة بجانب البرتغال والتشيك وتركيا.
وأضاف:" بعد تعيين أنطونيو كونتي مدربًا لنابولي فالفريق لديه خطط كبيرة، أنا واثق أن نابولي سيعود لدوري أبطال أوروبا مجددًا وسيقاتل لتحقيق لقب الدوري الإيطالي".
وتابع:" هذا لا يعني أن كفارا يريد البقاء مع نابولي، ولكنه منشغل حاليًا مع منتخب جورجيا وينتظر نهاية منافسات اليورو لحسم مستقبله".
وأتم قائلًا:" هدفنا أن ينضم اللاعب لفريق يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، لو بقى كفارا مع نابولي سيخسر موسمًا في مسيرته".
وارتبط اسم نجم نابولي بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة محتملة لتعويض مغادرة كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.
ووقع مبابي عقدًا لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.