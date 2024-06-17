خليفة مبابي المحتمل.. نجم نابولي يطلب الرحيل بعد اليورو

وأضاف:" بعد تعيين أنطونيو كونتي مدربًا لنابولي فالفريق لديه خطط كبيرة، أنا واثق أن نابولي سيعود لدوري أبطال أوروبا مجددًا وسيقاتل لتحقيق لقب الدوري الإيطالي".

وتابع:" هذا لا يعني أن كفارا يريد البقاء مع نابولي، ولكنه منشغل حاليًا مع منتخب جورجيا وينتظر نهاية منافسات اليورو لحسم مستقبله".

وأتم قائلًا:" هدفنا أن ينضم اللاعب لفريق يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، لو بقى كفارا مع نابولي سيخسر موسمًا في مسيرته".