تحول بدني مذهل لمودريك لاعب تشيلسي خلال عام واحد فقط (صورة)
أظهر الأوكراني ميخايلو مودريك، نجم تشيلسي، تحولا بدنيا مذهلا، خلال عام واحد فقط منذ انضمامه للفريق الإنجليزي، ليلفت أنظار الجماهير.
انضم مودريك إلى "البلوز" في يناير الماضي من شاختار دونيتسك في صفقة قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.
وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من تقديم القميص الرسمي الجديد لنادي تشيلسي، حيث ظهر مودريك وهو بكتلة عضلية رائعة، حيث بدا أنه قضى الفترة الماضية في صالة الألعاب الرياضية بشكل مكثف، لكي يعيد تهيئة نفسه استعدادا للموسم الجديد.
وأطلق بعض المشجعين على مودريك حاليا "الأوكراني أداما تراوري"، نسبة إلى نجم فريق وولفرهامبتون الذي يتميز ببنية عضلية رائعة تميزه دائما في مباريات الدوري الإنجليزي.
تصريحات بوكيتينو
وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي، قد تعهد بمساعدة الأرجنتيني إنزو فيرنانديز والأوكراني مودريك والإنجليزي رحيم ستيرلينغ على العودة للتألق والظهور بأفضل مستوياتهم مع البلوز في الموسم المقبل.
وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت، إنه قد أعدّ نظامًا خاصًا في التدريبات للثلاثي، موضحًا: "إنهم لاعبون مختلفون وصلوا في ظروف استثنائية؛ لكن بالطبع لدينا الآن فرصة لتحسين الأجواء".
تشيلسي تعاقد مع بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، بعد أن احتل البلوز المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم مضطرب تناوب فيه على تدريب الفريق توماس توخيل وغراهام بوتر وفرانك لامبارد.
ويبدأ تشيلسي استعداداته للموسم الجديد 2023-2024 في الولايات المتحدة بمباراة ضد ريكسهام بطل الدوري المحلي في 19 يوليو الجاري.