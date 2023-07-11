تحول بدني مذهل لمودريك لاعب تشيلسي خلال عام واحد فقط (صورة)

أظهر الأوكراني ميخايلو مودريك، نجم تشيلسي، تحولا بدنيا مذهلا، خلال عام واحد فقط منذ انضمامه للفريق الإنجليزي، ليلفت أنظار الجماهير.

انضم مودريك إلى "البلوز" في يناير الماضي من شاختار دونيتسك في صفقة قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.

وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من تقديم القميص الرسمي الجديد لنادي تشيلسي، حيث ظهر مودريك وهو بكتلة عضلية رائعة، حيث بدا أنه قضى الفترة الماضية في صالة الألعاب الرياضية بشكل مكثف، لكي يعيد تهيئة نفسه استعدادا للموسم الجديد.