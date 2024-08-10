كشف رئيس النادي الإفريقي التونسي هيكل دخيل أن "الجزء الأول من أهداف النادي منذ تسلمه مقاليد رئاسة مجلس الإدارة المؤقتة تحقق في انتظار تحقيق النصف الثاني من الأهداف وإعادة النادي إلى سالف أمجاده" وفق قوله.

وخلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للإفريقي، سادس ترتيب مجموعة التتويج في الدوري التونسي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، توجه هيكل دخيل الذي تم تعيينه في أبريل الماضي رئيسا مؤقتا للنادي لمدة موسم واحد (حتى نهاية يوليو 2025)، برسالة لجماهير ناديه قال فيها إنه سيعمل مع بقية مسؤولي الإدارة المؤقتة على إعادة الهيبة للفريق ووضعه على طريق المراهنة على الألقاب المحلية والقارية وفق قوله.

وقال دخيل، الذي خلف يوسف العلمي بعد أن كان نائبا له بين 2021 و2024: "أريد أن أطمئن جماهير النادي بأن الفريق بدأ يتحسس طريق الخروج من الأزمة، بدأنا في تنفيذ أهداف النادي لموسم 2024 ـ 2025 والتي تشمل خلاص الديون ورفع عقوبة المنع من التعاقدات وتحقيق التوازن المالي خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أشكر جماهير النادي والمستثمر الأمريكي جايمس شامبرز على دعمه الكبير للنادي ومساهمته الفعالة في رفع عقوبة الفيفا، و سيقع خلال الفترة القادمة تنظيم حفل لتقديم شراكة النادي مع علامته التجارية".

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وأكد رئيس الإفريقي التونسي أن المرحلة القادمة للنادي لن تكون سهلة باعتبار أن الفريق سيعمل على استرجاع مكانته على مستوى النتائج بعد سنوات من الابتعاد عن الألقاب.

وأضاف: "استعادة النادي لمكانته محليا و قاريا هو الهدف المقبل لنا لكن ذلك لن يكون إلا بتقارب مكونات أسرة النادي وفق قوله".

وشهد النادي الإفريقي أحلك فترات مسيرته خلال المواسم الأخيرة لعد أن تفاقمت ديونه وتراجعت نتائجه بشكل كبير وابتعد عن الألقاب المحلية والقارية.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية تعاقد النادي الإفريقي مع المدرب الفرنسي دافيد بيتوني، المدرب المساعد السابق لزين الدين زيدان في ريال مدريد، كما ضم 6 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد وهم الأوغندي سيماكولا لاعب الوسط، والمدافعين حمزة بن عبدة وياسين بوعبيد وأسامة السهيلي ولاعبي الوسط معتز الزمزمي وحمزة الخضراوي.