عاطلون عن العمل.. 7 نجوم دون ناد

كتب – نور الدين ميفراني

تدخل سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا مراحلها الحاسمة، حيث تنتهي رسميا في 1 سبتمبر المقبل في البطولات الكبرى، وتواصل الأندية حاليا البحث عن تعزيز صفوفها بلاعبين بارزين.

على الجانب الآخر، يجد بعض اللاعبين صعوبة في إيجاد ناد جديد للانضمام إليه رغم تاريخهم الجيد ولعبهم لأندية كبرى، ونستعرض أبرزهم في التقرير الآتي:

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الإسباني لوكاس فاسكيز

انتهى مشوار اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية عقده بعد نهاية كأس العالم للأندية، وما زال لم يجد ناديا جديدا للانضمام إليه.

ورغم تاريخه الحافل مع ريال مدريد وفوزه بـ21 لقبا منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب المتعدد المراكز والبالغ 34 عاما لم يوقع لفريق جديد، وما زال يبحث عن وجهته الجديدة.

الإنجليزي داني إنغز

انتهى مشوار المهاجم الإنجليزي داني إنغز، البالغ 33 عاما، مع وست هام يونايتد بعد نهاية عقده، ورغم تجربته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لأندية كبيرة من بينها ليفربول وأستون فيلا، ومثّل منتخب إنجلترا لم يجد فريقا جديدا في سوق الانتقالات الحالية.

المغربي حكيم زياش

غادر الدولي المغربي السابق حكيم زياش، 32 عاما، فريق الدحيل القطري بعد نهاية فترة إعارته، ولا يزال دون فريق حاليا.

ورغم أن الدولي المغربي السابق يملك تاريخا رائعا برفقة أياكس الهولندي وتشيلسي، وحتى في موسمه الأول برفقة غلطة سراي التركي، لكن تراجع مستواه الموسم الماضي الذي لعب خلاله لفريقين وفقدانه مكانا في المنتخب المغربي يصعب عليه الأمور في البحث عن ناد جديد.

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الدنماركي كريستيان إيريكسن

ما زال الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن، 33 عاما، دون فريق بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد مسيرة حافلة قادته نحو أياكس الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام ومانشستر يونايتد في إنجلترا، يجد لاعب الوسط الدولي الدنماركي صعوبة في التعاقد مع ناد جديد.

الصربي لوكا يوفيتش

عانى المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، البالغ 27 عاما، اللاعب السابق لريال مدريد وفرانكفوت وبنفيكا، في البحث على فريق جديد خلال سوق الانتقالات الحالية بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

ولم يتلق المهاجم الصربي سوى عروض من أندية صغيرة، وقد ينتهي به المطاف في الدوري اليوناني.

المدافع الفرنسي كورت زوما

أنهى المدافع الفرنسي كورت زوما، البالغ 30 عاما، فترة إعارة لنادي العروبة السعودي وانتهى عقده مع وست هام يونايتد ولايزال يبحث عن فريق جديد.

الإنجليزي رحيم سترلينغ

رغم كون عقده ما زال ساريا مع تشيلسي لمدة موسمين، لكن إدارة "البلوز" أخرجته من قائمة الفريق في الموقع الرسمي وتنتظر رحيله.

وبعد إعارة نصف موسم لآرسنال كانت سيئة، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد، لم يجد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق ناديا يطلب وده، وذلك ربما بسبب راتبه الكبير، وقد يضطر تشيلسي لفسخ عقده في النهاية.